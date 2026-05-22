Noticias del Club América de hoy viernes 22 de mayo: actualizaciones sobre Jardine, Idrissi, Castañeda y Henry Martín

Mientras el Club América podría ganar un título inesperado antes del parón, este viernes 22 de mayo sigue habiendo noticias muy importantes sobre las Águilas. Pues hay nuevos rumores acerca del futuro del entrenador André Jardine y del delantero Henry Martín. A la vez, hay actualizaciones sobre los posibles fichajes de Kevin Castañeda y de Oussama Idrissi para el Apertura 2026.

La continuidad de André Jardine en el Club América para el Apertura 2026

A pesar de que hay un crack que quería el América que sería fichado por Chivas, el entrenador André Jardine sigue diagramando su posible plantilla para la próxima temporada. Todos los caminos apuntan a que su continuidad está 100% confirmada debido a que la directiva confía en el brasileño para volver a ganar títulos a pesar de una temporada de sequía.

Además, se sabe, desde la directiva le han dado más protagonismo en la toma de decisiones al director técnico que ya supo ser tricampeón de la Liga BBVA MX con las Águilas de Coapa. Por eso, en el Apertura 2026 está asegurada su continuidad como entrenador americanista.

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Henry Martín y su renovación de contrato

Hay distintos reportes que llegan desde el territorio fronterizo que indican que los Xolos de Tijuana tuvieron aproximaciones para saber las condiciones de América para dejar salir a Henry Martín. Sin embargo, el contrato del delantero con las Águilas está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Se prevé que la directiva azulcrema analice el rendimiento del delantero de 33 años durante el Apertura 2026 para saber si quiere renovarle el contrato o finalmente se marche en condición de agente libre. Distintos equipos de la Liga MX podrían aprovechar para ficharlo, aunque habría otras ligas (como la MLS) interesados.

Kevin Castañeda y Oussama Idrissi: solo uno de los dos podría llegar al Club América

Desde las cercanías del Nido aseguran que Jardine había puesto sus ojos en Castañeda y el marroquí Idrissi. Las negociaciones con el Pachuca serían más complejas que con el Tijuana. De todos modos, el mexicano sería el principal apuntado para el mercado de verano. El de Los Tuzos sería descartado.