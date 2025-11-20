Diego Luna, orgullo latino premiado por su impacto en la MLS

La MLS vive un momento especial con el reconocimiento a uno de sus talentos más brillantes dentro y fuera del campo. Diego Luna, estrella del Real Salt Lake, fue galardonado con un premio que destaca a los jugadores que impulsan la equidad, la inclusión y el bienestar de las comunidades en Estados Unidos y Canadá. El premio enmarca el ascenso de un futbolista que se ha convertido en orgullo latino dentro de la liga.

Luna, un líder dentro del campo y un símbolo fuera de él

Aunque sus números en la MLS hablan por sí solos —All-Star en 2024 y 2025, Jugador Joven del Año 2024 y goleador del Real Salt Lake en 2025— el impacto de Diego Luna va más allá del césped.

En Utah, el mediocampista ha desarrollado una profunda conexión con la comunidad, colaborando con escuelas, clubes juveniles y programas extraescolares para promover la salud mental, la terapia y la importancia de buscar ayuda.

Su influencia ha sido tan poderosa que fue nombrado Deportista Profesional Masculino del Año en Utah, un reconocimiento que refleja el cariño de una región que lo ha adoptado como uno de los suyos. Como parte del premio, la marca de autos de lujo que patrocina el premio, donará $150,000 dólares al Intermountain Primary Children’s Hospital para fortalecer su programa Primary Promise, una causa cercana al jugador.

Un embajador latino que impulsa el crecimiento del fútbol en Norteamérica

Desde el campamento de la Selección de Estados Unidos, Luna expresó la responsabilidad que siente como figura del fútbol en Norteamérica y como referente latino en la MLS. El mediocampista fue pieza clave en la Concacaf Gold Cup 2025, donde integró el Best XI del torneo y disputó 16 de 17 encuentros bajo Mauricio Pochettino.

El comité que eligió a Luna —integrado por jugadores, entrenadores, personal de MLS y medios— lo seleccionó sobre otros finalistas como Brad Stuver (Austin FC) y Ryan Hollingshead (LAFC), quienes también han impulsado proyectos comunitarios.

La MLS también celebró el impacto del jugador. Jen Cramer, vicepresidenta ejecutiva de Marketing de Asociaciones, afirmó que Luna es “una estrella dentro y fuera del campo” y un ejemplo del tipo de atletas que elevan la liga y sus comunidades.