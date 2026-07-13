Diego Maradona le enseñó a Harry Kane a meter goles: este fue el secreto que le dio al delantero de Inglaterra

Harry Kane llegará a la semifinal entre Inglaterra y Argentina como uno de los máximos protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero suma 6 goles y pelea por el liderato de la tabla de goleo con Lionel Messi y Kylian Mbappé, ambos con 8. Sin embargo, años atrás recibió un consejo de Diego Maradona para convertir tantos que todavía recuerda.

El encuentro entre Diego Maradona y Harry Kane ocurrió en 2017, cuando el argentino visitó el vestidor del Tottenham antes de un partido frente al Liverpool. Con Osvaldo Ardiles como traductor, el argentino que le marcó 2 goles a Inglaterra compartió un consejo sobre la forma de patear a portería, una recomendación que el inglés reconoció haber incorporado.

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El consejo que Diego Maradona le dio a Harry Kane

Maradona le explicó a Kane que no debía repetir siempre el mismo remate. Según recordó el inglés, el argentino le sugirió variar la dirección de los disparos porque los porteros estudian a los cobradores y conocen sus hábitos antes de cada partido.

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La visita de Maradona coincidió con el partido entre Tottenham y Liverpool del 22 de octubre de 2017. Ese día, Kane marcó un doblete y dio una asistencia en la victoria por 4-1. Meses más tarde cerró el año como el máximo goleador del futbol mundial y posteriormente terminó como líder de goleo en la Copa del Mundo de Rusia 2018 con seis anotaciones.

Harry Kane contó cómo fue ese encuentro con Maradona

Años después, Kane reveló que aquella charla dejó una huella en su carrera. En una entrevista con ESPN aseguró que fue “increíble” conocer a Maradona y afirmó que siempre vale la pena escuchar a los mejores futbolistas de la historia. También explicó que practicó ese consejo y que le dio buenos resultados.

¿Y si Kane nos hace un gol con el consejo de Maradona?



3:03. Pienso.pic.twitter.com/F0UelC3rPV — Julianismo. (@ElJulianismo) July 13, 2026

Harry Kane busca alcanzar a Messi y Mbappé

Ahora la historia vuelve a cruzar a Kane con Argentina. El capitán inglés afrontará las semifinales del Mundial 2026 con seis goles, dos menos que Lionel Messi y Kylian Mbappé. Además de buscar el pase a la final con Inglaterra, también intentará acercarse a la cima de la tabla de goleadores, en un partido marcado por un recuerdo que lo une con Diego Maradona.

