Miguel Tapias: de llegar como apuesta máxima de Chivas a ser prescindible por Gabriel Milito

Chivas de Guadalajara es uno de los mejores equipos de la temporada pero quiere ganar títulos de nuevo. Por eso la directiva ya trabaja en las bajas para el Apertura 2026 y en los posibles refuerzos rojiblancos. El cuerpo técnico ha tomado una postura contundente con Miguel Tapias, quien llegó como una apuesta máxima y se espera que se marche en este mercado de fichajes.

Mientras se analizan los movimientos del mercado de Chivas, el estratega argentino ya definió su primera baja oficial. Pues la directiva del Guadalajara le comunicó a Micky Tapias que no entra en planes para el siguiente campeonato. El zaguero central ha sido colocado de forma definitiva en la lista de transferencia.

Miguel Tapias fue notificado que está transferible.|@mickytapias

El declive de Miguel Tapias en la zaga de las Chivas de Guadalajara

Lo concreto es que Miguel Tapias pasó de llegar como una apuesta máxima de la institución a ser un elemento completamente prescindible. El defensor arribó al Rebaño Sagrado en el mejor momento de su carrera, tasado en 2 millones de euros por Transfermarkt y con un gran nivel en el Minnesota United de la MLS.

TE PUEDE INTERESAR:



Sin embargo, nunca pudo rendir al nivel esperado y las constantes lesiones le jugaron una mala pasada. Esos factores también mermaron su regularidad de forma drástica en el último año futbolístico. Durante la temporada 2025-2026, el zaguero apenas sumó 692 minutos de los 3,870 posibles entre Liga MX y certámenes internacionales.

|Instagram @chivas

Milito le otorgó algunas oportunidades en el Clausura 2026 debido a las bajas por las convocatorias de la Selección Mexicana, pero terminó relegándolo por completo del primer equipo.

Las razones de Gabriel Milito para poner transferible al defensor

Lo que hace muy complicado pensar en una permanencia es que Tapias se convirtió en la tercera opción para la central rojiblanca. El cuerpo técnico prefirió habilitar de emergencia a elementos como Fernando González y Bryan González como stoppers por izquierda antes que recurrir al canterano de los Tuzos de Pachuca. Las lesiones nunca le ayudaron.

Los números de Miguel Tapias en las Chivas de Guadalajara

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en las estadísticas de los jugadores, los números de Micky Tapias en las Chivas de Guadalajara han sido los siguientes: