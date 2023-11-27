Santiago Giménez preocupa al técnico ‘Cholo’ Simeone

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, habló sobre la importancia del delantero mexicano Santiago Giménez en la escuadra del Feyenoord.

Al ser cuestionado sobre el jugador de la Selección Azteca, Simeone elogió a Santiago Giménez diciendo, "Es un jugador importante para nuestro rival, un delantero con gol, buen posicionamiento, mucha fuerza y que está bien ubicado casi siempre cuando el equipo progresa en ataque"

El goleador del Feyenoord ha marcado 18 tantos en 16 encuentros esta temporada. Y 41 en 61 partidos oficiales con el actual equipo campeón de la Eredivisie.

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El Atlético de Madrid se enfrenta este martes al Feyenoord en la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League en territorio neerlandés con la necesidad del equipo local de sacar el triunfo para seguir soñando en la siguiente fase del torneo europeo.

Preparado su equipo para la presión que ya sintió en su anterior enfrentamiento contra Feyenoord en el Metropolitano (3-2), el ‘Cholo’ Simeone espera que puedan demostrar y mejorar esta situación de la presión intensa que pueda recibir en su terreno durante este duelo este martes en el estadio De Kuip de Rotterdam.

Y, en esa situación, fue preguntado por quién decide si seguir con la salida del balón por abajo o despejar. ¿El entrenador o los futbolistas? "En el futbol, los jugadores no están mirando todo el día al entrenador qué hacer. Hay ideas buscadas, pensadas y, después, ellos la ejecutan de la mejor manera y en el momento que creen más oportuno para el partido", contestó Simeone en la conferencia de prensa en el escenario del partido.

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"Es importante intentar hacer un gran partido, saber de las dificultades que tienen todos los rivales y enfrentarlo con la mayor determinación y el objetivo de llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", adjuntó el entrenador argentino, que encara todos los encuentros con "responsabilidad" y "con la búsqueda, obviamente, de intentar hacerlo bien".

Partido 100 dirigido por Simeone en la Champions League

El duelo contra el Feyenoord será el número cien de Simeone al mando del Atlético de Madrid en la Champions League.

"Siempre espero lo mejor y trabajamos para que aparezca lo mejor. Orgulloso de haber competido cien partidos con el Atlético de Madrid, porque el club ha estado cien partidos con bastante continuidad en estos últimos años y eso es muy importante para nuestra gente, nuestro club y nuestro crecimiento a nivel mundial", finalizó.