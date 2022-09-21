10 cosas que no debes olvidar antes de ir al mundial de Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y en Azteca Deportes te decimos lo que no debes olvidar para vivir al máximo la justa del futbol que despierta pasiones en todo el mundo.

Si tienes boletos para asistir al mundial, estos consejos te servirán a la hora de planear tú viaje y estancia en uno de los países más fascinantes, lujosos y excéntricos de la tierra.

1.- Tener vigente el pasaporte

Uno de los requisitos para entrar a Qatar es tener el pasaporte vigente, un punto importante es que este documento tiene que tener una validez mínima de 6 meses y se está aconseja que lleven una copia impresa del pasaporte.

2.- Tener conocimiento sobre la monda local

Lo que muy pocas personas saben es que la forma de pago que más se ocupa en Qatar es el efectivo, debes saber que la moneda local es el Riyal Catarí, uno equivale a 5.5 pesos mexicanos.

3.- Certificado de vacunación

La Embajada de Qatar en México indicó que los aficionados que irán a la máxima justa mundialista deben tener un esquema completo de vacunación y las aprobadas son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, y los que tengan otras vacunas distintas deberán hacerse prueba PCR y de anticuerpos 72 horas antes de entrar a Qatar.

4.- Informarse acerca de la vestimenta

Un tema importante es tener conocimiento de la vestimenta, pues una recomendación básica para los asistentes es cubrir hombros y rodillas en lugares públicos; es posible que les nieguen el acceso a varios lugares.

5.- Sin boleto no habrá entrada

Si no tienes boletos para los partidos de Qatar 2022 y reservaciones de hospedaje para los días que estarán alojado, no podrás ingresar al país.

6.- Cubrebocas obligatorio

En Qatar será obligatorio usar cubre bocas, por disposición oficial, en espacios abiertos y cerrados, así que hay que comprar un kit de cientos de estos artículos que serán de vital importancia durante el desarrollo del mundial.

7.- Fotografías sin permiso

Estará permitido grabar o tomar fotos, solo sin retratar a las personas locales sin su consentimiento, esto se considera ofensivo, más si pertenecen a la policía o al gobierno; la prensa tendrá el permiso que será emitido por el gobierno.

8.- Registro Ehteraz

El gobierna de Qatar lanzó Ehteraz, sitio que sirve para verificar la salud de los turistas y así garantizar la estadía de los asistentes.

9.- Respetar los espacios religiosos

Las Mezquitas son espacios sagrados para el Islam y no están abiertos al público que no profesa esa religión.

10.- Obtén el Fan ID

Esta tarjeta será fundamental en tu visita a Qatar, pues es un requisito para entrar a los estadios, para poder obtenerlo es necesario tener la aplicación llamada “Hayya to Qatar 2022”.

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¿Cuándo arrancará Qatar 2022?

La Copa del Mundo de Qatar 2022 dará inicio el 20 de noviembre con el partido entre el anfitrión ante su similar de Ecuador, partido que podrás seguir po Azteca 7.

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