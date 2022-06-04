10 leyendas del peso ligero de acuerdo al Consejo Mundial de Boxeo

En el marco de la esperada pelea de pesos ligeros entre George Kambosos y Devin Haney que dejará a un campeón indiscutido en la división, el Consejo Mundial de Boxeo liderado por Mauricio Sulaimán, reveló una lista de 10 leyendas de ese peso.

Este sábado se conocerá a un monarca indiscutido en las 135 libras, en un combate que se celebrará en Melbourne, Australia y que definirá a un pugilista que por el siemple hecho de tener todos los títulos en la era de los 4 organismos podría dar un paso hacia la gran lista que publicó Sulaimán.

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Aunque para incluirse en un selecto grupo como este, parece que aún queda mucho camino, pues hasta su retiro es cuando se sumarán todas sus credenciales para ser bienvenido a un club como este.

Esta es la lista de 10 grandes boxeadores de peso ligero por el CMB

El orden el CMB no lo definió, y solo son 10 grandes pugilistas históricos y leyendas en los pesos ligeros.

-Julio César Chávez 105 (85 KOS) 6 (4 KOS) - 2

-Floyd Mayweather 50 (27 KOS)

-Roberto Durán 103 (70 KOS) 16 (4 KOS)- 0

-Alexis Arguello 77 (62 KOS) 8 (4 KOS) - 0

-Héctor Camacho 79 (38 KOS) - 6 - 3

-Carlos Ortiz 61 (30 KOS) - 7 (1) -1

-Edwin Rosario 47 (41 KOS) - 6 (5 KOS) -0

-Pernell Whitaker 40 (17 KOS) - 4 (1 KO) - 1

-Aaron Pryor 39 (35 KOS) - 1 (1) -0

-Ismael Laguna 65 (37 KOS) - 9 - 1