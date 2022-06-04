10 leyendas del peso ligero de acuerdo al Consejo Mundial de Boxeo
En el marco de la pelea de George Kambosos y Devin Haney, el Consejo Mundial de Boxeo ha enlistado a 10 boxeador con etiqueta de leyenda; todos ya retirados.
Paul Warner/Getty Images | Hector “Macho” Camacho during Hector “Macho” Camacho Training at the Dearborn Sports and Fitness Club at Dearborn Sports and Fitness Club in Dearborn, Michigan, United States. (Photo by Paul Warner/Getty Images)
En el marco de la esperada pelea de pesos ligeros entre George Kambosos y Devin Haney que dejará a un campeón indiscutido en la división, el Consejo Mundial de Boxeo liderado por Mauricio Sulaimán, reveló una lista de 10 leyendas de ese peso.
Este sábado se conocerá a un monarca indiscutido en las 135 libras, en un combate que se celebrará en Melbourne, Australia y que definirá a un pugilista que por el siemple hecho de tener todos los títulos en la era de los 4 organismos podría dar un paso hacia la gran lista que publicó Sulaimán.
TE PODRÍA INTERESAR: PITBULL CRUZ SERÍA PARTE DE UNA GRAN CARTELERA
Aunque para incluirse en un selecto grupo como este, parece que aún queda mucho camino, pues hasta su retiro es cuando se sumarán todas sus credenciales para ser bienvenido a un club como este.
Esta es la lista de 10 grandes boxeadores de peso ligero por el CMB
El orden el CMB no lo definió, y solo son 10 grandes pugilistas históricos y leyendas en los pesos ligeros.
-Julio César Chávez 105 (85 KOS) 6 (4 KOS) - 2
-Floyd Mayweather 50 (27 KOS)
-Roberto Durán 103 (70 KOS) 16 (4 KOS)- 0
-Alexis Arguello 77 (62 KOS) 8 (4 KOS) - 0
-Héctor Camacho 79 (38 KOS) - 6 - 3
-Carlos Ortiz 61 (30 KOS) - 7 (1) -1
-Edwin Rosario 47 (41 KOS) - 6 (5 KOS) -0
-Pernell Whitaker 40 (17 KOS) - 4 (1 KO) - 1
-Aaron Pryor 39 (35 KOS) - 1 (1) -0
-Ismael Laguna 65 (37 KOS) - 9 - 1
Paul Warner/Getty Images | Hector “Macho” Camacho during Hector “Macho” Camacho Training at the Dearborn Sports and Fitness Club at Dearborn Sports and Fitness Club in Dearborn, Michigan, United States. (Photo by Paul Warner/Getty Images)