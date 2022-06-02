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Pitbull Cruz estaría en agosto en una megacartelera

Pitbull Cruz señaló que el 13 de agosto peleará, misma fecha en la que Jake Paul y tentativamente Amanda Serrano estarán presentes; se especula gran cartel.

Isaac Pitbull Cruz peleara 13 de agosto
|RYAN HAFEY

Escrito por: Azteca Deportes

El boxeador mexicano Isaac Pitbull Cruz confirmó que estará peleando el próximo 13 de agosto en Los Ángeles, fecha en la que Jake Paul y seguramente Amanda Serrano estarán también en acción, por lo que se estima que el boxeador de peso ligero estaría en una gran cartelera.

El capitalino de 24 años afirmó recientemente que está todo acordado para que salga al ruedo el 13 de agosto en Los Angeles, California, aunque recalcó que el rival aún no lo tiene definido y que están en negociaciones con un inglés y un mexicano.

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Las grandes carteleras de agosto aún no están definidas, pero algunos pugilistas han adelantado que se presentarán en ese mes, aunque por la distancia que existe de casi dos meses y medio aún no hay más noticias.

2.- Jake Paul, 21.5 millones de dólares
El hermano menor del Youtuber Logan Paul obtuvo el mejor ingreso de su próspero negocio de marketing. Atrajo más de 3,500 millones de visitas a videos de canciones de rap y bromas tontas durante el período de puntuación. Imagen: YouTube

¿Jake Paul, Amanda Serrano y Pitbull Cruz en la misma cartelera?

Jake Paul, quien ha emergido al boxeo profesional y ha causado expectativas por su actividad en internet y su estilo como pugilista, indicó recientemente en sus redes sociales que tendrá una presentación el 13 de agosto.

Actualmente se prepara para este duelo aunque aún no tiene rival, pero lo que se destaca es que él sostiene una buena relación con Sean Gibbons, promotor del Pitbull Cruz, por lo que sí se podría estar cuadrando una función en la que ambos estén presentes.

Finalmente Amanda Serrano, la boxeadora que perdió el 30 de abril contra Taylor, reveló que en agosto volverá a pelear y los reflectores se sitúan en ella pues Jake Paul es su promotor, entonces se estaría cuadrando una gran función.

¿La pelea sería en Los Ángeles?

Sí Pitbull y las otras dos figuras están en la misma velada del 13 de agosto, el duelo sería en Los Ángeles pues así lo dio a conocer el mexicano, y aunque el escenario es un misterio eventualmente sería el Staples Center donde perdió Cruz ante Gervonta Davis en diciembre pasado.

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