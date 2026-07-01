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Dónde y en qué estadio se juega el partido Inglaterra vs. RD Congo del Mundial 2026

El líder Inglaterra se enfrenta al mejor tercero en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Dónde y en qué estadio se juega el partido Inglaterra vs. RD Congo del Mundial 2026

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Este miércoles 1 de julio, las selecciones de Inglaterra y RD Congo tendrán un choque crucial por 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Europeos y africanos se enfrentan en el Partido 80 del certamen, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El encuentro se disputará en territorio estadounidense y definirá al rival de México en Octavos.

Mientras Inglaterra es favorita en las apuestas y busca imponer su jerarquía con figuras de talla internacional, RD Congo intentará dar la sorpresa y seguir haciendo historia en la competencia. Los liderados por Harry Kane y los comandados por Sébastien Desabre prometen protagonizar un partidazo. Ingleses y congoleños se verán las caras en el Estadio Atlanta.

TV Azteca transmitirá Panamá vs Inglaterra, partido definitivo del Grupo L del Mundial 2026
Panamá e Inglaterra disputarán el último partido del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y TV Azteca se encargará de transmitir el encuentro|Crédito: @England

El Estadio Atlanta alberga el partido entre Inglaterra y RD Congo por el Mundial 2026

Inglaterra y RD Congo se enfrentan en el Estadio Atlanta, inmueble ubicado en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Este recinto posee una capacidad para 71,000 espectadores y se destaca por albergar 8 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida una semifinal.

TE PUEDE INTERESAR:

El ganador de Inglaterra y República Democrática del Congo en este encuentro se enfrentará a México, que venció 2-0 a Ecuador en el Estadio CDMX, en la siguiente ronda del torneo (Octavos de Final).

RD Congo vs Uzbekistán

Los resultados de Inglaterra en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™:

  • Inglaterra 4-2 Croacia — Jornada 1
  • Inglaterra 0-0 Ghana — Jornada 2
  • Inglaterra 2-0 Panamá — Jornada 3
  • Inglaterra vs. RD Congo — dieciseisavos de final

Los resultados de RD Congo en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™:

  • Portugal 0-0 RD Congo — Jornada 1
  • Colombia 1-0 RD Congo — Jornada 2
  • RD Congo 3-1 Uzbekistán — Jornada 3
  • Inglaterra vs. RD Congo — dieciseisavos de final

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

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