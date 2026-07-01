Dónde y en qué estadio se juega el partido Inglaterra vs. RD Congo del Mundial 2026
El líder Inglaterra se enfrenta al mejor tercero en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Este miércoles 1 de julio, las selecciones de Inglaterra y RD Congo tendrán un choque crucial por 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Europeos y africanos se enfrentan en el Partido 80 del certamen, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El encuentro se disputará en territorio estadounidense y definirá al rival de México en Octavos.
Mientras Inglaterra es favorita en las apuestas y busca imponer su jerarquía con figuras de talla internacional, RD Congo intentará dar la sorpresa y seguir haciendo historia en la competencia. Los liderados por Harry Kane y los comandados por Sébastien Desabre prometen protagonizar un partidazo. Ingleses y congoleños se verán las caras en el Estadio Atlanta.
El Estadio Atlanta alberga el partido entre Inglaterra y RD Congo por el Mundial 2026
Inglaterra y RD Congo se enfrentan en el Estadio Atlanta, inmueble ubicado en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Este recinto posee una capacidad para 71,000 espectadores y se destaca por albergar 8 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida una semifinal.
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El ganador de Inglaterra y República Democrática del Congo en este encuentro se enfrentará a México, que venció 2-0 a Ecuador en el Estadio CDMX, en la siguiente ronda del torneo (Octavos de Final).
Los resultados de Inglaterra en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™:
- Inglaterra 4-2 Croacia — Jornada 1
- Inglaterra 0-0 Ghana — Jornada 2
- Inglaterra 2-0 Panamá — Jornada 3
- Inglaterra vs. RD Congo — dieciseisavos de final
Los resultados de RD Congo en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™:
- Portugal 0-0 RD Congo — Jornada 1
- Colombia 1-0 RD Congo — Jornada 2
- RD Congo 3-1 Uzbekistán — Jornada 3
- Inglaterra vs. RD Congo — dieciseisavos de final
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