Dónde y en qué estadio se juega el partido Inglaterra vs. RD Congo del Mundial 2026

Este miércoles 1 de julio, las selecciones de Inglaterra y RD Congo tendrán un choque crucial por 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Europeos y africanos se enfrentan en el Partido 80 del certamen, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El encuentro se disputará en territorio estadounidense y definirá al rival de México en Octavos.

Mientras Inglaterra es favorita en las apuestas y busca imponer su jerarquía con figuras de talla internacional, RD Congo intentará dar la sorpresa y seguir haciendo historia en la competencia. Los liderados por Harry Kane y los comandados por Sébastien Desabre prometen protagonizar un partidazo. Ingleses y congoleños se verán las caras en el Estadio Atlanta.

Panamá e Inglaterra disputarán el último partido del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y TV Azteca se encargará de transmitir el encuentro|Crédito: @England

El Estadio Atlanta alberga el partido entre Inglaterra y RD Congo por el Mundial 2026

Inglaterra y RD Congo se enfrentan en el Estadio Atlanta, inmueble ubicado en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Este recinto posee una capacidad para 71,000 espectadores y se destaca por albergar 8 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida una semifinal.

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El ganador de Inglaterra y República Democrática del Congo en este encuentro se enfrentará a México, que venció 2-0 a Ecuador en el Estadio CDMX, en la siguiente ronda del torneo (Octavos de Final).

Los resultados de Inglaterra en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Inglaterra 4-2 Croacia — Jornada 1

Inglaterra 0-0 Ghana — Jornada 2

Inglaterra 2-0 Panamá — Jornada 3

Inglaterra vs. RD Congo — dieciseisavos de final

Los resultados de RD Congo en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Portugal 0-0 RD Congo — Jornada 1

Colombia 1-0 RD Congo — Jornada 2

RD Congo 3-1 Uzbekistán — Jornada 3

Inglaterra vs. RD Congo — dieciseisavos de final

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

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