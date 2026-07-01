Inglaterra vs. RD Congo: qué dicen las apuestas y simulaciones para este partido de 16avos del Mundial 2026

Luego de una intensa fase de grupos, las selecciones de Inglaterra y RD Congo se enfrentarán, con estadio confirmado, en el Partido 80 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, válido por los 16avos de final de la mejor competición deportiva del planeta.

Sabiendo que serán el próximo rival de México, el conjunto inglés buscará imponer su experiencia y jerarquía para avanzar a Octavos de Final. En tanto, el combinado africano intentará seguir sorprendiendo como ante Portugal en fase de grupos. El duelo ya genera predicciones de inteligencia artificial y movimientos importantes en las casas de apuestas.

Harry Kane |Mexsport

Inglaterra llega como favorita tras mostrar una plantilla sólida y una ofensiva liderada por Harry Kane y Jude Bellingham. Por su parte, RD Congo ha sido una de las revelaciones del torneo gracias a su intensidad física, velocidad y orden defensivo.

TE PUEDE INTERESAR:



Cuotas y apuestas en Inglaterra vs RD Congo por el Mundial 2026

Gana Inglaterra: 1.28

1.28 Empate: 5.20

5.20 Gana RD Congo: 13.50

El pronóstico de la inteligencia artificial para Inglaterra vs RD Congo

De acuerdo con simulaciones realizadas por inteligencia artificial, Inglaterra llega con una ventaja importante para quedarse con la victoria y avanzar de ronda. La IA de ChatGPT considera que el conjunto europeo posee mayor profundidad de plantilla, experiencia internacional y contundencia ofensiva.

|REUTERS

Sin embargo, las proyecciones también señalan que República Democrática del Congo tiene herramientas para competir en determinados tramos del encuentro. La inteligencia artificial destaca la potencia física del equipo africano.

Probabilidades de clasificación según las simulaciones de la IA

Según distintos modelos de inteligencia artificial, Inglaterra tiene cerca de un 72% de probabilidades de avanzar a la siguiente ronda. RD Congo aparece con un 28% de opciones de dar la sorpresa y eliminar al conjunto europeo.

El ganador de este encuentro se enfrentará a México, que venció 2-0 a Ecuador en el Estadio CDMX, en la siguiente ronda del torneo.

Los resultados de Inglaterra en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ (líder del Grupo L)

Inglaterra 4-2 Croacia — Jornada 1

Inglaterra 0-0 Ghana — Jornada 2

Inglaterra 2-0 Panamá — Jornada 3

Inglaterra vs. RD Congo — dieciseisavos de final

Los resultados de Ecuador en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ (3ro del Grupo K)

Portugal 0-0 RD Congo — Jornada 1

Colombia 1-0 RD Congo — Jornada 2

RD Congo 3-1 Uzbekistán — Jornada 3

Inglaterra vs. RD Congo — dieciseisavos de final

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

