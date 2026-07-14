¿Qué edad tenía Diego Maradona en el 86, cuando Argentina jugó vs. Inglaterra?

El partido entre Argentina e Inglaterra tiene una historia muy fuerte. Ahora se miden en semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y vuelve a poner en primer plano uno de los partidos más recordados de la historia. A 40 años de aquella tarde en el Estadio Azteca, muchos aficionados se preguntan qué edad tenía Diego Armando Maradona cuando marcó 2 goles.

La edad que tenía Diego Maradona ante Inglaterra en 1986

El 22 de junio de 1986, cuando Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final, Diego Maradona tenía 25 años, 7 meses y 20 días. Nacido el 30 de octubre de 1960, el capitán argentino atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera y era la gran figura del Napoli y del conjunto albiceleste.

Con apenas 25 años, Maradona protagonizó uno de los encuentros más emblemáticos de los Mundiales. Marcó los dos goles del triunfo argentino. El primero fue la recordada “Mano de Dios” y el segundo quedó inmortalizado como el “Gol del Siglo”, después de recorrer más de medio campo dejando rivales en el camino.

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Ese partido también tuvo un fuerte contexto histórico. Se disputó cuatro años después de la Guerra de las Malvinas de 1982, conflicto que enfrentó a Argentina y el Reino Unido. Desde entonces, cada cruce entre ambas selecciones adquirió un significado especial para buena parte de los aficionados argentinos.

Diego Maradona y su primer gol a Inglaterra en México 1986|@fedebulos / IG

Maradona levantó la Copa del Mundo siendo uno de los capitanes más jovenes

Una semana después del triunfo sobre Inglaterra, Argentina venció 3-2 a Alemania en la final disputada el 29 de junio de 1986. Ese día, Maradona tenía 25 años, 7 meses y 27 días, convirtiéndose en uno de los capitanes más jóvenes en levantar una Copa del Mundo, por detrás de Daniel Passarella y Bobby Moore.

A lo largo de México 1986, el capitán argentino anotó cinco goles y repartió cinco asistencias. Su rendimiento fue determinante para que el equipo dirigido por Carlos Bilardo conquistara el título mundial.

Cuatro décadas más tarde, la historia vuelve a unir a Argentina e Inglaterra en una semifinal. Mientras Lionel Messi busca llevar nuevamente a la selección a una final, el recuerdo de aquel Maradona de 25 años sigue presente. Su actuación frente a los ingleses en México 86 es una referencia obligada cada vez que ambos países vuelven a enfrentarse.

