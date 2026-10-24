Canelo vs Mbilli: El dinero que GANARÁ Saúl Álvarez en su pelea del 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita

Estamos a tan solo unos días de volver a ver en acción al boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez pues se enfrentará vs Christian Mbilli este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. Una pelea que marcará una ganancia millonaria para Canelo con su regreso al ring tras el combate ante Crawford en septiembre del 2025 en Las Vegas.

Los primeros reportes señalan que Saúl se llevaría más de 80 millones de dólares. Cifra que puede aumentar por los diferentes compromisos comerciales que puede tener el mexicano y llegar a más de los 100 millones de dólares.

Sin duda alguna, Saúl Álvarez se llevará una fuerte cantida de dinero, justa de su gran trayectoria de 21 años, siendo su pelea 69 en su carrera.

¿Dónde ver la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez vs Christian Mbilli?

TV AZTECA transmitirá la pelea de Saúl Canelo Álvarez vs Christian Mbilli totalmente EN VIVO y GRATIS. Lo podrás ver por Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. El duelo por este título lo podrás ver el sábado 31 de octubre con la narración del Box Azteca Team.

Pelea clave en la que Canelo buscará volver a conquistar un título mundial ante un Mbilli que llega como campeón invicto en derrotas y dispuesto a defender su cinturón.

Así llegan Canelo Álvarez y Christian Mbilli

Mbilli aparecen con 30 peleas, de las cuales 29 han sido triunfos de las cuales 24 han sido por la vía del nocaut y cuenta con un empate; Canelo tiene la chance de vencer de nuevo a un invicto y campeón.

Por su parte, Canelo tiene 68 combates, duplicando la experiencia a su rival. Con 63 combates ganados, 39 por nocauts, tres derrotas y un par de empates en su amplia carrera.