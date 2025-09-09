Dirigió a figuras como De Bruyne y Lukaku; hoy es el nuevo técnico de Edson Álvarez

Los últimos meses de Edson Álvarez han estado marcados de mucha irregularidad, pues cuando se pensaba que su cambio del West Ham al Fenerbahce podría ser un aliciente a su carrera dado que sería dirigido por José Mourinho, el club confirmó su despido tras no llegar a la Champions League.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Aunado a ello, Edson Álvarez se lesionó en el compromiso entre México y Japón, por lo que podría estar fuera de las canchas hasta un mes. No obstante, recientemente hubo humo blanco en su nueva escuadra, misma que confirmó la llegada de un entrenador que, en el pasado, dirigió a jugadores como De Bruyne y Lukaku.

¿Cuánto pagó el Fenerbahce al West Ham por Edson Álvarez?

La llegada de Edson Álvarez a la primera división de Turquía, más precisamente al Fenerbahce, se dio a cambio de una cesión por dos millones de euros. Aquí, “El Machín” tendrá un año para convencer a su nuevo club de adquirirlo de manera permanente tras su paso por la Premier League.

Edson Álvarez es baja de nuestra Selección para el partido ante Corea del Sur.



El mediocampista tiene una lesión muscular de bajo grado en el muslo posterior derecho, el tiempo de rehabilitación y vuelta a la competición será determinado por su club de acuerdo a su evolución.… pic.twitter.com/7CVJFJjZwr — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 9, 2025

¿En qué lugar se ubica el Fenerbahce en la Liga Turca?

Después de cuatro jornadas disputadas, el Fenerbahce se encuentra en la quinta posición de la tabla general en Turquía al acumular 7 puntos producto de dos victorias y un empate, así como seis goles a favor y dos en contra. En ese sentido, vale decir que al club en turno le falta un juego en relación a los líderes de la tabla.

¿Quién será el nuevo técnico de Edson Álvarez en el Fenerbahce?

Fue a través de sus redes sociales que el Fenerbahce de Turquía confirmó la llegada de Domenico Tedesco como su nuevo director técnico para el resto de la temporada. Cabe mencionar que el técnico de 39 años, nacido en Italia, firmó un contrato por los siguientes dos años.

Pese a su juventud, el italiano puede presumir haber dirigido a equipos con pasado en la Champions League y con un gran entorno histórico como lo son el Schalke 04, Spartak Moscú y Leipzig. Además, su última experiencia fue como entrenador de la Selección de Bélgica, misma en donde tuvo la fortuna de dirigir a elementos como Romelu Lukaku y Kevin de Bruyne.

EDSON TIENE NUEVO DIRECTOR TÉCNICO 🇲🇽🤩🇹🇷



Fenerbahce hizo oficial la llegada de Domenico Tedesco como su nuevo director técnico.



El entrenador Italiano dirigirá al mexicano, Edson Álvarez. pic.twitter.com/sbNIcNTIMW — Somos La Reta 🇲🇽 (@SomosLaReta) September 9, 2025

¿Contra qué jugadores se disputa la titularidad en su nuevo club?

Las principales competencias de Edson Álvarez en el centro del campo como futbolista de contención son Ismail Yuksek y Bertug Elmaz, quien también se encuentra lesionado. Ahora bien, si Tedesco desea ponerlo en la zona defensiva, sus competencias son Milan Skriniar, Caglar Soyuncu, Rodrigo Becao y Efe Demir.