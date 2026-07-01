Djed Spence: por qué el jugador de Inglaterra lleva un aparato en el mentón

Djed Spence se convirtió en uno de los jugadores que más curiosidad generó entre los aficionados durante el juego entre Inglaterra y República Democrática del Congo por la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Más allá de su rendimiento dentro de la cancha, el defensor del Tottenham llamó la atención por el aparato que lleva en la zona del mentón y la mandíbula.

La explicación está relacionada con una lesión que sufrió antes del inicio de la Copa del Mundo. Spence juega con una protección especial debido a una fractura de mandíbula que arrastra desde la recta final de la temporada con Tottenham en la Premier League.

El futbolista inglés sufrió el golpe en mayo, durante un partido contra Chelsea, tras un choque con Liam Delap. Pese al dolor, pudo terminar el encuentro y después volvió a jugar con una protección en el cierre de la campaña ante Everton. Esa misma pieza es la que utiliza ahora con Inglaterra en la justa mundialista.

Djed Spence, jugador de Inglaterra|Crédito: @djedspence / IG

Qué es el aparato que usa Djed Spence en el mentón

El aparato que utiliza Djed Spence es una protección mandibular diseñada para cubrir la zona afectada por la fractura. Aunque desde la transmisión puede parecer una máscara o un accesorio extraño, su función es médica: proteger la mandíbula mientras el jugador completa su recuperación.

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El propio Spence explicó que deberá utilizarla durante todo el torneo, ya que la lesión todavía necesita tiempo para sanar por completo. De acuerdo con lo informado por diversos reportes internacionales, el defensor estima que la recuperación total puede tardar alrededor de tres meses.

La protección no le impide jugar, pero sí representa una incomodidad. Spence reconoció que el aparato puede molestar, especialmente por el calor y el ajuste durante los partidos. Aun así, el lateral aseguró que se está adaptando a la situación para poder competir con normalidad.

Cómo fue la lesión de Djed Spence

La lesión de Spence ocurrió en un partido de Tottenham ante Chelsea, durante el último tramo de la Premier League. El defensor recibió un fuerte golpe en una acción con el delantero inglés Liam Delap y terminó con la mandíbula fracturada.

A pesar del impacto, Spence no quedó fuera de competencia. El jugador terminó aquel encuentro y luego volvió a tener minutos con Tottenham usando la protección. Esa continuidad fue clave para que pudiera llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™dentro de la convocatoria de Inglaterra.

Qué dijo Djed Spence sobre jugar con la mandíbula fracturada

Djed Spence habló con naturalidad sobre la situación y dejó una frase que resume su postura ante la lesión. El defensor reconoció que jugar con el aparato es incómodo, pero también dejó claro que no lo ve como un impedimento para competir.

“Por suerte juego al futbol con los pies y no con la mandíbula”, señaló el futbolista, en una declaración que fue replicada por distintos medios internacionales.

El lateral derecho también explicó que deberá acostumbrarse al protector durante el torneo. Su objetivo es mantenerse disponible para Inglaterra en una Copa del Mundo donde cada detalle físico puede marcar diferencias.