DOBLETE de Brunetta: Tigres 3-0 xolos |Cuartos de Final | Vuelta | Apertura 2025

Tigres selló una noche perfecta en el Estadio Universitario tras vencer 3-0 a Xolos en la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025. Con un DOBLETE espectacular de Juan Brunetta y un equipo que dominó de principio a fin, los dirigidos de Siboldi avanzan con autoridad a la semifinal de la Liga MX.