Serie Divisional: Dodgers buscan el golpe final ante Phillies en el Juego 3

Tres semanas después de haber celebrado el título divisional en el clubhouse visitante del Dodger Stadium, los Phillies de Filadelfia regresan a Los Ángeles en una situación muy distinta: con la obligación de ganarle a los Dodgers para mantener viva su temporada.

Del otro lado, los Dodgers llegan inspirados y con la oportunidad de barrer la serie, luego de haberse impuesto en los dos primeros juegos en el Citizens Bank Park.

El Juego 3 se disputará este miércoles a las 7:08 pm, tiempo del centro de México, en el Dodger Stadium, donde la novena angelina buscará sellar su pase a la Serie de Campeonato y continuar su camino hacia un segundo título de Serie Mundial consecutivo.

Yamamoto, la carta fuerte de Dodgers

El japonés Yoshinobu Yamamoto (12-8, EFE 2.49) será el abridor por los Dodgers.

El derecho viene de una sólida actuación en la Serie del Comodín ante Cincinnati, donde ponchó a nueve bateadores y permitió solo dos carreras sucias en 6.2 entradas.

Además, no ha permitido más de una carrera limpia en aperturas consecutivas de postemporada desde Walker Buehler en 2020.

Por los Phillies, el mánager Rob Thomson sorprendió al anunciar a Aaron Nola (5-10, EFE 6.01) como su abridor, a pesar de haber insinuado que el venezolano Ranger Suárez sería el elegido.

Nola ha tenido una temporada complicada, con altibajos y un promedio de efectividad elevado. Todo apunta a que lanzará pocos innings antes de que Suárez tome la bola desde el bullpen.

Las claves: ofensiva encendida y presión total

Los Dodgers mantienen su poderío con Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman y Teoscar Hernández, quien está encendido con un promedio de .412, tres cuadrangulares y nueve impulsadas en esta postemporada.

Además, el boricua Kike Hernández continúa con su tradición de brillar en octubre.

Por su parte, los Phillies necesitan despertar con el bate. Trea Turner, Bryce Harper y Kyle Schwarber apenas suman dos hits en 21 turnos combinados, una producción insuficiente ante una rotación tan sólida como la angelina.

Si los Phillies caen nuevamente, quedarán eliminados por segunda postemporada consecutiva en la Serie Divisional de la Liga Nacional (SDLN). Los Dodgers, mientras tanto, buscan confirmar su dominio y seguir escribiendo su dinastía moderna en las Grandes Ligas.