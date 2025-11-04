¡NO ES BROMA! Los Dodgers ya son los favoritos para ganar la MLB en el 2026

Los Dodgers arrancan la temporada 2026 como claros favoritos en las casas de apuestas para lograr un tricampeonato en la Major League Baseball. Tras proclamarse campeones nuevamente en 2025, las principales casas ya les otorgaron las cuotas más bajas en las apuestas a futuro: en algunos sitios aparecen con +375, mientras que en otros operadores manejan cifras en torno a +350, posicionando a Los Angeles como el equipo a vencer de cara al próximo año.

¿Por qué los Dodgers son los favoritos para ganar el título en el 2026?

La razón detrás de esa confianza de los bookies no es solo el título reciente, sino la base de talento y profundidad que mantiene el club. Los Dodgers, con figuras de calibre internacional y una rotación y alineación consolidadas, son vistos como el proyecto con mayor probabilidad de repetir el título y aspirar a la histórica tercera corona consecutiva, algo que no se ve desde los Yankees de finales de los 90. Esa percepción quedó reflejada en múltiples portales de apuestas y análisis publicados después del cierre de la temporada 2025.

¿Qué equipos siguen a Los Dodgers en las casas de apuestas para ganar el título en el 2026?

Detrás de Los Angeles aparecen, según los listados iniciales de futuros, rivales con aspiraciones claras: los New York Yankees figuran como la segunda opción más mencionada (con cuotas en torno a +700) y otros equipos como los Phillies, Astros y Mariners aparecen más atrás en la tabla de probabilidades. Es importante recordar que estas cuotas son mercados tempranos: reflejan la lectura inmediata del mercado tras la postemporada y pueden cambiar con movimientos de agencia libre, lesiones o decisiones internas de los clubes.

Para las casas de apuestas, los Dodgers inician la ruta hacia 2026 con la etiqueta de favoritos para conquistar la Serie Mundial y completar un tricampeonato histórico. Aficionados y apostadores tendrán que seguir la evolución del plantel y los movimientos del mercado, pero por ahora Los Ángeles manda en las apuestas.

