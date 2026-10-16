El tricampeonato que el dinero no pudo comprar: Dodgers un fracaso de 320 millones de dólares

Los Dodgers tenían estrellas, una nómina millonaria y la oportunidad de conseguir algo que ningún equipo logra desde los Yankees de 1998 a 2000. Milwaukee tenía otra cosa. Un equipo construido para competir sin gastar como una superpotencia, 103 victorias en temporada regular y la convicción de que el campeón también podía caer.

La diferencia se hizo evidente cuando los Brewers completaron la barrida de cuatro juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los Ángeles, bicampeón de las Grandes Ligas, se quedó sin la posibilidad de conquistar tres títulos consecutivos. Milwaukee, en cambio, regresará a la Serie Mundial por primera vez desde 1982.

El resultado llega justo cuando la MLB negocia un nuevo convenio laboral y el tope salarial amenaza con convertirse en el principal punto de ruptura entre los dueños de las franquicias y los jugadores.

Casi 193 millones de dólares de diferencia

De acuerdo con las cifras de Spotrac publicadas durante la postemporada, la nómina de los Dodgers alcanzó los 339 millones 319 mil 244 dólares, mientras que la de Milwaukee se situó en 146 millones 206 mil 320 dólares. La distancia entre ambos equipos fue de poco más de 193 millones de dólares.

Los Ángeles podía reunir nombres de impacto internacional y profundizar su roster con movimientos de alto costo. Milwaukee necesitaba que sus piezas funcionaran como un conjunto. La diferencia de recursos no desapareció durante la serie, pero tampoco decidió quién avanzaría.

Los Brewers remontaron en los cuatro encuentros. En el cuarto partido, cuando Shohei Ohtani conectó un cuadrangular de tres carreras y Los Ángeles tomó ventaja de 4-0, el escenario parecía preparado para una reacción de los campeones. Milwaukee respondió, ganó 6-4 y cerró la serie sin conceder una victoria.

Fue una demostración de profundidad, ejecución y resistencia. También una bofetada deportiva para una franquicia que parecía tener todo para completar el tricampeonato.

Thank you to the best fans in baseball. 💙 https://t.co/02EH8gWViN — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 16, 2026

La derrota de los Dodgers llega en el peor momento para los dueños

El resultado adquiere otra dimensión por el calendario. El convenio colectivo vigente vence el 1 de diciembre y las negociaciones ya entraron en terreno complicado. La MLB propuso un tope salarial de 245.3 millones de dólares para 2027 y un piso de 171.2 millones, cifras planteadas por la liga que todavía no forman parte de un acuerdo.

Los dueños sostienen que limitar la disparidad de nóminas puede mejorar la competitividad. El sindicato de jugadores rechaza el tope porque considera que restringe sus derechos y su capacidad de negociar contratos. La discusión amenaza con desembocar en un conflicto laboral si las partes no alcanzan un entendimiento.

Milwaukee ofrece una imagen incómoda para quienes defienden que el gasto debe regularse para equilibrar la competencia. Los Brewers, con una nómina ubicada en el lugar 19 de las Grandes Ligas según Spotrac, terminaron la temporada con el mejor registro de la liga y eliminaron al equipo que aspiraba a convertirse en una dinastía.

Pero su triunfo tampoco demuestra que el dinero sea irrelevante. Los recursos permiten contratar estrellas, retener talento y cubrir lesiones. La pregunta es si un tope salarial es la única solución para que más equipos tengan posibilidades reales de ganar, o si una buena gestión, el desarrollo de jugadores y una distribución más eficaz de los recursos también pueden acercar esa meta.

Milwaukee devuelve el golpe y abre una oportunidad

Un año después de ser barridos por los Dodgers en la postemporada, los Brewers les devolvieron el golpe de la misma manera. Se convirtieron en el primer equipo en la historia de MLB en ser barrido por un rival en una postemporada y barrer a ese mismo rival en la siguiente.

Ahora jugarán por el título que persiguen desde hace más de cuatro décadas. Los Dodgers volverán a casa con una lección que ninguna nómina puede evitar: el dinero ayuda a construir un favorito, pero no garantiza el resultado.

La MLB necesita que los aficionados de los mercados pequeños crean que su equipo puede llegar hasta el final. Una Serie Mundial con Milwaukee como protagonista puede alimentar esa esperanza justo cuando la liga intenta convencer al sindicato de que necesita nuevas reglas económicas.

Los Brewers no van a resolver la negociación laboral con sus victorias. Pero sí han ofrecido una imagen que la MLB puede aprovechar y que los dueños no pueden ignorar: un equipo sin una nómina de superpotencia también puede derribar al gigante.

El tricampeonato de los Dodgers no se compró. Y la discusión que viene ahora vale mucho más que una serie de octubre.