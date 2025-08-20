deportes
Dodgers no tiene piedad con su rival más importante en la temporada 2025

Los pupilos de Dave Roberts no tuvieron piedad con los San Diego Padres y los blanquearon en el segundo de la serie, juego vital para el futuro de la división

Dodgers.jpg
Foto: @LosDodgers
Herminio Fernández
Home Run Azteca
Compartir

Los Angeles Dodgers blanquearon 6-0 a los San Diego Padres en el segundo juego de la serie celebrado en el Dodger Stadium el 16 de agosto de 2025, en una noche dominada por el pitcheo y por una ofensiva que supo capitalizar oportunidades puntuales. El marcador y los datos oficiales del encuentro reflejan una victoria contundente que le dio impulso a los locales en la lucha por la cima de la División Oeste.

Joya de picheo de Blake Snell contra su ex equipo

La clave del triunfo estuvo en la apertura de Blake Snell, quien volvió a mostrar control y eficiencia: trabajó varias entradas sólidas, limitó las carreras rivales y permitió que la ofensiva de Los Ángeles tomara ventaja temprana. Además, la defensa y la estrategia en la receptoría surtieron efecto, ya que Will Smith neutralizó intentos de robo clave, lo que frustró las opciones de los Padres por poner corredores en posición de anotar. El trabajo combinado del bullpen cerró la puerta y preservó la blanqueada hasta el final.

Home Run 20 de Teoscar Hernández en la temporada

A la ofensiva, Teoscar Hernández fue el encargado de producir con la potencia necesaria: conectó un jonrón solitario que representó una de las anotaciones decisivas y que además marcó su vigésimo vuelacercas de la campaña, un impulso moral y estadístico para el equipo. Mookie Betts y otros toques oportunos completaron el trabajo ofensivo, sumando carreras en momentos en los que los lanzadores de San Diego ofrecieron opciones para capitalizar.

Para los Padres fue una noche para replantear y buscar ajustes: aunque tuvieron hits tempranos, la incapacidad de convertirlos en carreras, sumada a errores de timing ante la rotación rival les impidió entrar en ritmo. San Diego tendrá que trabajar en su sincronía al bate y en cómo enfrentarse a abridores con repertorios profundos si quiere recuperar terreno en la divisional.

En lo general, la blanqueada del sábado dejó a los Dodgers con buenas sensaciones en su casa y les permitió recuperar impulso en la pelea divisional, mientras que los Padres se marcharon con tareas claras de ajuste de cara al siguiente juego de la serie.

