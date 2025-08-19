¡MALAS NOTICIAS! Pieza clave de Houston entra a la lista de lesionados

Josh Hader, cerrador estelar de los Houston Astros, fue diagnosticado con un esguince en la cápsula del hombro izquierdo y permanecerá apartado de la actividad de lanzamiento por un periodo aproximado de tres semanas mientras sufre rehabilitación y evaluación médica. El club anunció que, cumplido ese plazo, determinarán los siguientes pasos según la evolución del lanzador.

La lesión motivó la inclusión de Hader en la lista de lesionados (15 días), con fecha retroactiva al 11/12 de agosto, marcando la primera vez en su carrera que el zurdo entra en el IL por una dolencia de este tipo. Los reportes del equipo señalan que la decisión busca evitar empeorar el cuadro y priorizar una recuperación controlada antes de someterlo a cargas de trabajo intensas.

¿Qué tanto afecta a Houston la baja de Josh Hader?

Desde el punto de vista deportivo, la baja de Hader supone un golpe importante para la estabilidad del bullpen en una fase clave de la temporada: el lanzador ha sido pieza fundamental como cerrador y sus números en 2025 lo consolidaron como uno de los relevistas más dominantes de la liga. La organización deberá reconfigurar el final de los partidos mientras evalúa si Hader puede incorporarse a finales de septiembre y estar disponible para los cierres de la temporada regular o los playoff, dependiendo de su progresión.

¿Quien suplirá a Hader como cerrador de Houston?

En ausencia de Hader, el cuerpo técnico ha ido rotando opciones para cubrir el puesto de cerrador: nombres como Bryan Abreu y otros relevistas del núcleo medio del bullpen han asumido mayores responsabilidades en situaciones de alto apremio, aunque la dirección técnica insistió en que la prioridad es la salud del equipo y no precipitar la vuelta del pianista de los últimos outs. La versatilidad del bullpen y la profundidad adquirida durante la campaña serán determinantes para que Houston mantenga competitividad mientras se estabiliza el panorama médico.

El club programó una nueva evaluación médica a principios de septiembre; hasta entonces, Hader seguirá un plan de reposo y rehabilitación supervisado por los servicios médicos del equipo, con la esperanza, según la propia organización de que pueda reincorporarse a tiempo para aportar en la recta final del curso si su recuperación responde favorablemente.

