Dodgers y Marlins APUESTAN por el poder LATINO en un movimiento INESPERADO

La MLB volvió a girar su mirada hacia el talento latino, y esta vez lo hizo con un intercambio que pasó de bajo perfil a conversación obligada en las Grandes Ligas. Los Dodgers de Los Ángeles y los Marlins de Miami concretaron un movimiento estratégico que involucra a dos prospectos con ADN caribeño y proyección a largo plazo: el dominicano Esteury Ruiz y el lanzador cubano Adriano Marrero.

Para Miami, el mensaje es claro: velocidad, juventud y electricidad. Apenas días después de enviar a Dane Myers a Cincinnati, los Marlins encontraron a su posible reemplazo en los jardines con Ruiz, uno de los peloteros más veloces del béisbol actual. A cambio, los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, apuestan por el brazo joven de Marrero, un proyecto que podría madurar con paciencia en su sistema de Ligas Menores.

Esteury Ruiz: velocidad dominicana para reactivar a los Marlins

Con apenas 26 años, Esteury Ruiz ya dejó una marca histórica. En 2023 robó 67 bases con los Atléticos de Oakland, estableciendo un récord en la Liga Americana y superando a una leyenda como Kenny Lofton. Esa velocidad pura es justamente lo que Miami busca para revitalizar una ofensiva que necesita dinamismo.

Aunque su inconsistencia para embasarse y una lesión de muñeca en 2024 frenaron su consolidación en MLB, Ruiz mostró en Triple A con los Dodgers que su talento sigue intacto: .301 de promedio, .441 de OBP, 16 jonrones y 62 bases robadas. En Miami competirá por el jardín central con nombres como Víctor Mesa Jr. y Jakob Marsee, en un duelo que promete.

Para una franquicia que apuesta por reconstruirse, Ruiz representa algo más que estadísticas: energía, espectáculo y conexión con la afición latina del sur de Florida.

Adriano Marrero: el brazo cubano que ilusiona a los Dodgers

Del otro lado del trato está Adriano Marrero, lanzador cubano de apenas 18 años, firmado en enero de 2025 por los Marlins con un bono de $350,000. Su recta alcanza las 93 millas por hora y los scouts lo ven como un pitcher altamente proyectable.

En la Liga de Verano Dominicana dejó números alentadores: 3.82 de efectividad, 35 ponches en 33 entradas, una carta de presentación sólida para alguien que apenas comienza su camino profesional. En el sistema de los Dodgers, famoso por pulir talento joven, Marrero podría convertirse en una joya silenciosa.

Este intercambio confirma una tendencia clara en MLB: el talento latino no solo es presente, también es la base del futuro. Dodgers y Marlins tomaron caminos distintos, pero con el mismo idioma: apostar por el béisbol que nace en el Caribe y sueña en grande.