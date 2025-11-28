Domènec Torrent reveló la jugada maestra que aplicó para ganarle al América y los entrenó con esta táctica

Rayados de Monterrey estuvo a la altura de las expectativas en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025 al lograr una importante ventaja de 2-0 sobre el América . El triunfo en el Gigante de Acero no fue casual sino producto de un arduo trabajo, tal y como lo explicó Domènec Torrent. El entrenador dejó en claro que la clave estuvo en revisar los errores cometidos en el pasado y corregir las fisuras que las Águilas expusieron con anterioridad.

En la conferencia de prensa post partido, Torrent explicó que el triunfo fue posible luego de repasar el último antecedente entre ambos. "Le mostré a los jugadores una acción que pasó el día en que enfrentamos a América aquí en nuestro estadio en la Fase Regular", aseguró el español. En aquella oportunidad, la historia acabó 2-2.

Aquella tarde, Monterrey tenía prácticamente asegurada la victoria, hasta que un gol de último minuto de Ramón Juárez sentenció el empate. Torrent tomó ese episodio como punto de partida para construir una versión más compacta y menos vulnerable ante la presión azulcrema.

Torrent también se fijo en el Mundial de Clubes para lograr el triunfo ante Club América

Además de ese frustrante empate ante el América en la Fase Regular, Torrent también posó su atención en otro partido para fortalecerse: el 1-1 ante el Inter en el Mundial de Clubes. El entrenador señaló que, mientras que ante el rival europeo los jugadores tardaban "ocho segundos" en posicionarse defensivamente tras perder el balón, frente a las Águilas "el equipo estaba muy partido".

"Durante la semana hemos dado muchas charlas tácticas con imágenes sobre qué podíamos mejorar", explicó el exauxiliar de Pep Guardiola. "En el Mundial de Clubes, ante rivales de mayor prestigio, lo hicimos bien y teníamos que retomar eso", concluyó.