Fanáticos del Club América explotan tras derrota con Rayados: critican a estos 3 jugadores

Rayados de Monterrey le ganó 2-0 al Club América en lo que para muchos fue la sorpresa de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025. Mientras que las Águilas tienen una tarea muy difícil en la revancha, los fanáticos americanistas perdieron la paciencia y apuntaron sus críticas contra el entrenador y ante 3 jugadores.

Si bien por un lado André Jardine fue muy criticado tras su queja contra el arbitraje , los aficionados también hicieron énfasis en el mal nivel de algunos futbolistas en particular. Los 3 que más críticas recibieron en redes sociales fueron: Igor Lichnovsky, Rodrigo ‘Búfalo’ Aguirre y Raúl Zuñiga.

Crédito: Mexsport

Los especialistas y los fanáticos del Club América coinciden en los peores jugadores

No es casual que las páginas especializadas en estadísticas y rendimiento deportivo hayan calificado con los 3 peores puntajes a los mismos futbolistas que criticaron los fanáticos en las redes sociales. El defensa Igor Lichnovsky tuvo un 5.9 (el peor de la cancha), el delantero Búfalo Aguirre recibió un 6.0 y el punta que ingresó, Pantera Zuñiga tuvo un 6.4.

“No veo la necesidad de poner a Igor de titular, lamentable la actuación de Búfalo”, expresó un fanático. En tanto, otro agregó: “Mejor juega con tus canteranos que con jugadores intrascendentes como Pantera, Búfalo, Igor”.

André Jardine, otro blanco de las críticas de los aficionados

Los fanáticos también apuntaron contra el entrenador. Es que Jardine dijo que el “tema arbitral fue una vergüenza” y a los aficionados no les gustó. “Ya no tiene autocrítica, lo que fue una verdadera vergüenza es el planteamiento y la forma de jugar del equipo…”, aseguró un americanista en las redes sociales, mostrando su malestar con el entrenador.

¿Cuándo juegan la revancha América y Rayados por la Liguilla?

Tal como indica la Liga MX, el Club América recibe a los Rayados de Monterrey este sábado 29 de noviembre a las 5:00 (hora del centro de México) en el estadio Ciudad de los Deportes. Para lograr pasar de ronda, las Águilas de Coapa deberán vencer a su rival por una diferencia de dos goles (la posición en la tabla general le garantiza avanzar en caso de empate global).

