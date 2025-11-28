¡SUSPENDIDOS! Revelan sanciones luego del partido Rayados vs América

El partido de ida de los Cuartos de Final entre Rayados de Monterrey y América, dejó muchas molestias, inclusive que orillaron al entrenador André Jardine a exponer que fue un tema vergonzoso lo que sucedió en la cancha. Horas después del partido la Comisión de Arbitraje ha tomado cartas en el asunto y han tomado decisiones duras.

Ahora el silbante Jesús Rafael López Valle, no tendrá más partidos de Liguilla y se va castigado por su actuación y para rematar, al encargado de VAR Adonai Escobedo por no tener las facultades para que aún gozando de las imágenes, no logró tomar una decisión atinada.

En un comentario reciente de David Medrano, analista de Azteca Deportes, expuso los motivos y cómo sucedió este castigo

"En la revisión que se hizo hoy, se encontró que las jugadas en las que no se expulsó a Tecatito Corona y Chávez, precisamente eran de sancionarse con tarjeta roja

La Comisión de Arbitraje escuchó los comentarios y Adonai y Valle, fuera de la Liguilla por lo que tendrán que reagruparse".

Resultados de los juegos de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX

Bravos 1-2 Toluca

Rayados 2-0 América

Xolos 3-0 Tigres

El miércoles 26 de noviembre se dieron los primeros tres juegos de los Cuartos de Final, donde se dieron dos resultados que desataron opiniones, hablando de la derrota de América ante Monterrey en el Gigante de Acero que tuvo precisamente esa polémica arbitral.

En Juárez, que fue el primer juego del día, Toluca despertó y le dio la vuelta a Bravos y finalmente en juego nocturno, el cuadro de Xolos de Tijuana derrotaron con categoría a Tigres por un 3-0 en el que EL PIRAÑA MORA logró marcar el tercer gol con sus escasos 17 años.