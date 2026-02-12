¿Domènec Torrent sigue en Rayados? Estos son sus resultados desde que llegó a Monterrey

Rayados se quedarán sin entrenador para la jornada 6, ya que Domènec Torrent no estará en el banquillo debido a que deberá cumplir un partido de sanción. El español lleva poco menos de un año desde que llegó a Monterrey, pero los resultados no le han favorecido en este torneo, pese a que el club tiene uno de los mejores planteles de la liga BBVA MX.

El exauxiliar técnico de Pep Guardiola fue expulsado en el partido que perdió el conjunto regio ante América en su visita al Estadio Ciudad de los Deportes. Por lo anterior, no podrá dirigir en la siguiente jornada, cuando se midan ante León. Será hasta la fecha 7 que el entrenador vuelva a los banquillos cuando se mida ante Pumas.

El español ha tenido altibajos desde que llegó al conjunto regio. |Liga BBVA MX

Ante la ausencia de Torrent en Monterrey, se hizo un análisis de sus resultados desde que fue contratado por la directiva regia, luego de hacer un buen papel con Atlético de San Luis, club al que comandó hasta una semifinal, incluso se quedó a nada de avanzar al partido por el campeonato.

Los números de Domènec Torrent desde su llegada a Rayados

Domènec fue contratado por Rayados para encarar el Mundial de Clubes 2025, luego de estar también en la órbita de Chivas, que al final de cuentas se decantó por Gabriel Milito. El entrenador hizo buen papel con el equipo al llevarlo hasta los Octavos de Final, instancia en la que fue eliminado por el Borussia Dortmund.

La primera gran prueba del español fue pasada con creces, para después encarar la Leagues Cup 2025, torneo en el que consumó su primer fracaso al ser eliminado en la Fase de Grupos. Posteriormente, el entrenador dirigió el Apertura 2025, en el que registró 9 victorias, 4 empates y 4 derrotas en las 17 jornadas, según Transfermarkt.

El técnico y Rayados avanzaron a la Liguilla y eliminaron al América en Cuartos de Final, pero en la semifinal cayeron ante el bicampeón Toluca. Mientras que en este Clausura 2026, se ubican en noveno lugar con 7 puntos, producto de 2 partidos ganados, un empate y 2 perdidos.

No obstante, Torrent y su equipo avanzaron a los Octavos de Final de la Concachampions 2026 al derrotar en la Primera Ronda a Xelajú de Guatemala.