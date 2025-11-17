Dominik Mysterio no se guardó nada y habló de Judgment Day; ¿se avecina un quiebre?

En estos momentos una de las figuras a las que se le tiene más fe para convertirse en el rostro de la empresa del wrestling más importante del mundo es la de Dominik Mysterio. El joven de 28 años se encuentra estableciendo una carrera muy sólida a solo 5 años de inciar su camino en la WWE. Por ello, habló del momento clave en el que se encuentra, indicando su postura frente a The Judgdment Day tras perder el título Intercontinental ante John Cena.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Te puede interesar - ¿Cuántas veces le ganó Dominik Mysterio a Penta por el cinturón Intercontinental?

Te puede interesar - ¿Por qué Dominik Mysterio se volvió heel en WWE?

¿Qué dijo Dominik Mysterio acerca de su estadía con The Judgment Day?

El autodenominado King of The Luchadores tuvo un punto de quiebre en su presente al caer ante John Cena y así perder su cinturón de monarca Intercontinental. Y justamente momentos después de caer, las cámaras de la empresa le grabaron cuestionando la lealtad de su grupo. Ante eso, en una entrevista indicó lo que The Judgment Day significa para su carrera.

“Nos llevábamos bien fuera de cámara, así es que en cámara nuestra química fluyó. Funcionaba. Una vez empecé a sentirme cómodo, ellos hablaban bien de mí todo lo que podían. Y eso se me metía en la cabeza, así que ahora eso suma a mi personaje”.

En estas declaraciones, Dirty Dom aseguró que el grupo le dio todo lo que necesitaba para crecer en su carrera, pues le permitió desarrollarse sin la presión de encajar ni demostrar nada. Su equipo le apoyó, tanto Rhea Ripley, como Finn Bálor y el propio Damian Priest.

¿Cuánto duró el reinado de Dominik Mysterio con el cinturón Intercontinental?

Con defensas ante perfiles como Penta 0 Miedo, AJ Styles, Octagón Jr y Rusev, el hijo de Rey Mysterio duró 205 días como campeón, esto hasta que John Cena tuvo su gran noche y le arrebató el cinturón que le faltaba para ser considerado un hombre de Grand Slam en la empresa. Ahora, se espera que en breve también tenga enfrentamientos en AAA, esto para defender su Megacampeonato.