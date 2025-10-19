Este es el momento exacto donde Dominik Mysterio se volvió heel en WWE; ¿lo recuerdas?

La WWE ha tenido múltiples quejas alrededor de su desarrollo de personajes en el último año, pero sin lugar a dudas la historia concretada con Dominik Mysterio es la favorita de muchos. El que estaba destinado a ser empujado por su padre para desatascar, lo traicionó y se convirtió en el mejor heel que tiene la empresa en estos momentos. Así se desarrolló la carrera del hijo de la leyenda.

¿Cómo se convirtió en heel, Dominik Mysterio?

Al inicio de su carrera, Dominik fue totalmente guiado por su padre. Comenzó con luchas de parejas y poco a poco se dieron conflictos con algunos luchadores. Sin embargo, en el 2022 su historia dio un giro completamente radical cuando impulsado por The Judgment Day… cometió alta traición.

Un 4 de septiembre, tras una lucha donde su padre venció a sus rivales junto con Edge, Dominik primero atacó a Adam Copeland y posteriormente golpeó fuertemente a Rey. Desde ese punto hubo un cambio radical en su carrera, situación que aprovechó al máximo y que le puso entre los luchadores mejor llevados en toda la empresa, esto en los años recientes.

¿Qué es un luchador heel, donde Dominik Mysterio es considerado el mejor?

Un luchador heel es aquel que es odiado por la gente, por un personaje que se comporta como malo, algo parecido a lo que ocurre con los rudos en el argot de la lucha libre mexicana. Y es que al distar completamente de lo que históricamente ha sido su padre, quien siempre ha sido el luchador bueno y bondadoso.

Por ello, al meterse directamente con su padre y posteriormente ganar conflictos de manera “maliciosa”, se ha ganado el amor-odio de los aficionados, quienes además han visto como Dominik ha homenajeado y mantenido más vivo que nunca el legado de Eddie Guerrero. Ante eso, los aficionados están encantados con el personaje del mexicano, que se ha ganado en el ring ser doble campeón tras la fusión con la AAA.