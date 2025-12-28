Dominik Mysterio reveló en qué luchadores se inspiró para su atuendo en WWE

Sin lugar a dudas el 2025 fue especial para Dominik Mysterio y su carrera profesional. Probablemente sea uno de los talentos que más creció y al que mejor historia le han dado, agregando que la fusión de AAA y WWE le ha traído múltiples oportunidades de brillar. Ahora, habló abiertamente de su inspiración en la lucha libre mexicana en su indumentaria en esta etapa que lo ha definido como un auténtico heel.

¿Quiénes fueron la inspiración de Dominik Mysterio para su indumentaria?

Claramente la indumentaria de cada uno de los luchadores transmite mucho de lo que quieren decir de sí mismos. Ante eso, el Sucio de los Sucios habló de cómo la lucha libre mexicana evidentemente le ha influenciado y aclaró que fueron tres los luchadores que inspiraron sus accesorios.

Primero, la parte del dorso evidentemente tenía una alusión a quien hoy se identifica como LA Park. Incluso Adolfo Tapia ya contestó a las palabras que emitió el hijo de Rey Mysterio. En segundo, eligió a padre e hijo para el uso de sus botas y la playera tipo falda que tiene en la actualidad. Estos accesorios son un homenaje al Perro Aguayo y al Hijo del Perro Aguayo.

Las botas del King of The Luchadores son tal como las usaba el Perro Aguayo y esa playera colgando como falda, eran características del Perrito. Ante eso, se manifiesta de nueva cuenta que el muchacho de 28 años es cuidadoso en cada uno de los detalles de su presente, sabiendo que está en una etapa trascendental para su futuro como rostro de WWE y AAA.

Gracias mi Dominik eres grande desde niño te conosco y te deceo todo lo mejor y me lleno de mucho gusto saber hasta donde has llegado y sin ayuda de nada ni de nadie... Atte tu padrino la Park pic.twitter.com/HpBeQV6Wwm — adolfo tapia ibarra (@laparktapia) December 26, 2025

¿Qué le espera a Dominik Mysterio en el 2026?

Aunque claramente no se tiene la información oficial de las decisiones que se tomarán alrededor de él, muy probablemente sea un año de crecimiento total. El muchacho sigue en relación con Liv Morgan, lo que habla de que probablemente ambos sean puestos en escenarios todavía más altos, pues la güerita tiene todo para ser monarca en las altas esferas de la empresa. Y no sería extraño ver que Dominik ya salga de la sombra de The Judgment Day y crezca en solitario.