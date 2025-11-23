Este es el consejo que cambió la vida de Dominik Mysterio; hoy triunfa gracias a él

La carrera de Dominik Mysterio ha dado pasos firmes para consolidarse como uno de los peleadores insignia para el futuro de WWE. Y tal como lo han comentado múltiples luchadores en la interna, el joven nacido en San Diego es alguien que trabaja duro y por eso le tienen fe. Pero el propio deportista ya indicó cuál es su secreto.

Iniciada su carrera como luchador profesional en 2020, los cinco años que ya transcurrieron han sido un salto enorme en cuanto a su habilidad, entrega y pasión por el wrestling, tal como las leyendas del tamaño de John Cena lo han indicado. Por ello, le preguntaron cuál sería el consejo que le daría a su yo del pasado, cuando inició su historia al lado de su padre.

Y allí, lejos de las respuestas frecuentes que se encuentran en su modo villano ante las cámaras, indicó que el consejo a sí mismo dictaría que continuara haciendo lo de hasta ahora. Aunque sí recalcó que escuchó mucho una frase que le ha ayudado a evolucionar dentro de la industria.

“Me diría que siga haciendo exactamente lo que estoy haciendo porque, obviamente, ha funcionado. También me diría que siga siendo adaptable. Cuando empecé, escuché mucho eso de ser adaptable, y siempre se me quedó. Siempre he tratado de ser adaptable.”

¿Dominik Mysterio tendrá revancha contra John Cena por el título Intercontinental?

Tras perder su cinturón con más de 200 días siendo el campeón Intercontinental de WWE, su revancha ya se pactó para Survivor Series 2025. En una despedida llena de nostalgia, John Cena peleó en su último Monday Night Raw y allí mismo aceptó la revancha contra Dirty Dom, la cual ocurrirá el próximo sábado 29 de noviembre.

Con esto, hay gran expectativa, pues será una de las últimas noche donde la leyenda se suba al ring. Por lo que Dom podría salir como el heel más fortalecido de la industria si le arrebata el título, previo a su gran día en Saturday Night’s Main Event.... el 13 de diciembre.