Dónde y en qué estadio se juega Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026

La actividad de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa este viernes 19 de junio con uno de los partidos más atractivos del Grupo D. Estados Unidos y Australia llegan tras ganar en su debut y pondrán en juego el liderato del sector en un encuentro que podría dejar muy encaminada la clasificación del ganador a la siguiente ronda.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino debutó con una contundente victoria de 4-1 sobre Paraguay, mientras que Australia sorprendió al vencer 2-0 a Turquía. Gracias a esos resultados, ambas selecciones suman tres puntos y buscarán dar un paso enorme rumbo a los dieciseisavos de final.

¿Dónde y en qué estadio se juega el Estados Unidos vs Australia?

El compromiso entre Estados Unidos y Australia se disputará en el Estadio de Seattle, ubicado en la ciudad de Seattle, Washington, una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en territorio estadounidense. El encuentro está programado para este viernes 19 de junio y comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El árbitro designado para el partido es el alemán Felix Zwayer.

El Estadio de Seattle es uno de los inmuebles más modernos del torneo y volverá a recibir actividad mundialista con dos selecciones que llegan en gran momento tras sumar tres puntos en su presentación.

Estados Unidos y Australia buscan el liderato del Grupo D

La selección estadounidense intentará aprovechar su condición de local para consolidarse como líder del grupo. Con figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun, el equipo norteamericano mostró una de las mejores actuaciones de la primera jornada.

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Australia, por su parte, también dejó buenas sensaciones tras superar a Turquía. Los Socceroos saben que una victoria los colocaría muy cerca de la clasificación y les permitiría llegar a la última fecha dependiendo de sí mismos.

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