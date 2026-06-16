Dónde y en qué estadio se juega el Irak vs Noruega en el Mundial 2026

Este martes 16 de junio Irak y Noruega tendrán su debut en el Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los asiáticos se miden con los europeos en la jornada 1 del grupo que comparten con Francia y Senegal. En un sector donde el líder parece estar decidido desde antes de comenzar, seguramente lucharán por ganar e intentar clasificar en los lugares restantes.

Mientras que Francia se impuso 3-1 ante Senegal en el mismo grupo, ahora debe definirse las posiciones con el partido entre los liderados por Aymen Hussein y los comandados por Erling Haaland. Iraq y Noruega se verán las caras en el Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos.

Haaland nació en Inglaterra, pero juega para Noruega|REUTERS

El Boston Stadium alberga el partido entre Irak y Noruega por el Mundial 2026

Irak y Noruega se enfrentan en el Boston Stadium, el cual se ubica en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. Este gigante de cemento posee una capacidad para 65,000 espectadores. Se destaca por albergar 7 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En Boston se jugarán 5 duelos de fase de grupos, 1 de 16avos y 1 de cuartos de final.

TE PUEDE INTERESAR:



El calendario de la selección de Irak en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio de 2026 – Fecha 1 – Irak vs. Noruega – Boston Stadium (Foxborough, Estados Unidos) – 16:00 horas — Grupo I

Lunes, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Francia vs. Irak – Philadelphia Stadium (Filadelfia, Estados Unidos) – 15:00 horas — Grupo I

Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Senegal vs. Irak – Toronto Stadium (Toronto, Canadá) – 13:00 horas — Grupo I

Irak podría tomar el lugar de Irán en el Mundial 2026|Crédito: @IraqNT_EN / X

El calendario de la selección de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio de 2026 – Fecha 1 – Irak vs. Noruega – Boston Stadium (Foxborough, Estados Unidos) – 16:00 horas — Grupo I

Lunes, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Noruega vs. Senegal – Boston Stadium (Foxborough, Estados Unidos) — Grupo I

Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Noruega vs. Francia – Philadelphia Stadium (Filadelfia, Estados Unidos) — Grupo I

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

A través de su señal de televisión, junto con el sitio web de Azteca Deportes y la app oficial, TV Azteca transmite los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

