Dónde y en qué estadio se juega el Argentina vs Inglaterra para pasar a la gran final del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra cerrarán las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con la clasificación de España tras derrotar a Francia en la primera semifinal del torneo, argentinos e ingleses definirán la gran Final de la justa veraniega y también el partido por el tercer puesto, donde el conjunto francés está esperando por su rival.

El duelo se llevará a cabo en Estados Unidos, uno de los tres países sedes de la Copa del Mundo además de México y Canadá. La ‘Albiceleste’ buscará alcanzar su segunda final de forma consecutiva tras haber logrado la hazaña en Qatar 2022, mientras que la selección de ‘Los Tres Leones’ buscará su segunda final mundialista en la historia después de 60 años.

En dónde se jugará Argentina vs Inglaterra por las Semifinales

El partido entre Argentina e Inglaterra se disputará en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, una de las sedes elegidas para albergar la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Argentina e Inglaterra jugarán en Atlanta|Crédito: @MBStadium / X

El encuentro se celebrará este miércoles 15 de julio y corresponde al partido número 102 de la competencia. El ganador avanzará directamente a la Final y enfrentará a España el domingo 19 de julio.

El duelo comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que en Argentina iniciará a las 16:00 horas. En Atlanta, el silbatazo inicial está programado para las 15:00 horas.

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En qué estadio se juega el Argentina vs Inglaterra

La Semifinal tendrá como escenario el Estadio Atlanta, nombre oficial utilizado por la FIFA durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debido a las disposiciones comerciales del torneo.

El inmueble es conocido habitualmente como Mercedes-Benz Stadium y se encuentra en el centro de Atlanta. Fue inaugurado en 2017 y tiene una capacidad oficial de 68 mil 239 espectadores para los encuentros mundialistas.

Argentina vs Inglaterra jugarán en el Estadio Atlanta|Crédito: @MBStadium / X

El estadio cuenta con techo retráctil y una pantalla circular de 360 grados instalada sobre el terreno de juego. Además, es la casa del Atlanta United de la Major League Soccer y de los Atlanta Falcons de la NFL.

El recinto fue seleccionado para recibir ocho partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo encuentros de la Fase de Grupos, rondas eliminatorias y esta Semifinal entre dos campeones del mundo.

Cómo llegan Argentina e Inglaterra a la Semifinal

Argentina consiguió su boleto después de vencer 3-1 a Suiza en los Cuartos de Final. El conjunto sudamericano necesitó tiempo extra para resolver el encuentro y mantenerse en carrera por conseguir el bicampeonato mundial.

Inglaterra, por su parte, eliminó 2-1 a Noruega en la ronda anterior. El combinado europeo también dejó en el camino a México durante los Octavos de Final, en un encuentro que terminó 3-2 a favor de los ingleses.

Los dos equipos llegarán al Estadio Atlanta con la posibilidad de disputar la Final de la justa veraniega y sumar una nueva estrella a su historia. Argentina busca su cuarto campeonato, mientras que Inglaterra intenta conquistar su segundo título tras el conseguido en 1966.