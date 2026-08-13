Dónde y en qué estadio se juega el Cruz Azul vs Chicago Fire de la Leagues Cup 2026
La Máquina buscará su lugar en los Cuartos de Final de la Leagues Cup jugando el último partido de la Fase Uno en Estados Unidos
Cruz Azul y Chicago Fire serán protagonistas de uno de los duelos que definirán la Jornada 3 de la Fase Uno de la Leagues Cup. Ambos equipos llegan con posibilidades concretas de avanzar hacia los Cuartos de Final y cada uno de ellos acumulan 6 unidades. Los dos equipos ganaron sus primeros compromisos en el torneo binacional y buscarán cerrar la primera ronda sin descalabros.
Como ha sido habitual desde el comienzo del torneo, los dirigidos por Joel Huiqui definirán su pasaje hacia la próxima ronda en Estados Unidos. Cabe destacar que un empate será suficiente para que La Máquina consiga su boleto hacia los Cuartos de Final, aunque un resultado negativo podría ponerlo en aprietos.
Dónde se juega el Cruz Azul vs Chicago Fire
El partido entre Cruz Azul y Chicago Fire se disputará en Bridgeview, Illinois, una localidad ubicada en la zona metropolitana de Chicago, Estados Unidos. Los cementeros volverán a jugar como visitantes y deberán afrontar el compromiso ante la afición del conjunto estadounidense.
Chicago Fire tendrá la ventaja de disputar su tercer partido consecutivo de la Leagues Cup 2026 en el mismo escenario. El equipo de la MLS también enfrentó allí a Necaxa y Santos Laguna durante las primeras dos jornadas del certamen.
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En qué estadio juegan Cruz Azul y Chicago Fire
El escenario elegido para recibir el compromiso es el SeatGeek Stadium, inmueble ubicado en 7000 South Harlem Avenue, Bridgeview. Aunque Chicago Fire también utiliza el Soldier Field para algunos encuentros, el partido frente a Cruz Azul no se realizará en dicho recinto.
El SeatGeek Stadium ya recibió anteriormente un enfrentamiento entre ambos clubes. En la edición 2019 de la Leagues Cup, La Máquina derrotó por 2-0 a Chicago Fire en los Cuartos de Final con anotaciones de Roberto Alvarado y Elías Hernández.
Cuándo y a qué hora es el Cruz Azul vs Chicago Fire
Cruz Azul y Chicago Fire se enfrentarán este jueves 13 de agosto, en el cierre de la Fase Uno de la Leagues Cup. El balón comenzará a rodar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y el encuentro podrá seguirse mediante la señal de Apple TV.
- Partido: Cruz Azul vs Chicago Fire
- Fecha: jueves 13 de agosto de 2026
- Horario: 19:00 horas del centro de México
- Estadio: SeatGeek Stadium
- Ciudad: Bridgeview, Illinois
- Instancia: Jornada 3 de la Fase Uno
- Transmisión: Apple TV
Cruz Azul buscará asegurar su clasificación a Cuartos de Final
La Máquina llegará al encuentro con seis unidades luego de vencer por 1-0 a Philadelphia Union y superar a New York City FC en sus primeras dos presentaciones. Estos resultados colocaron al equipo mexicano en una posición favorable para avanzar a la ronda de eliminación directa.
Chicago Fire también sumó seis puntos y se mantiene invicto después de derrotar a Necaxa y Santos Laguna. Por este motivo, el choque en el SeatGeek Stadium será determinante para las aspiraciones de ambos clubes y podría modificar las posiciones finales de las tablas de la Liga BBVA MX y la MLS.
Dos invictos se verán la cara esta noche: @ChicagoFire 🆚 @CruzAzul 🔥— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 13, 2026
Who's making it into the quarterfinals of #LeaguesCup2026? 👀
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