Dónde y en qué estadio se juega el España vs. Bélgica de Cuartos de Final del Mundial 2026

La actividad de los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue en marcha. Tras la clasificación de Francia sobre Marruecos, este viernes 10 de julio, España y Bélgica se medirán en uno de los encuentros más esperados de la ronda. Ambos equipos chocarán en territorio estadounidense, luego de haber superado una difícil llave de Octavos de Final.

La Selección Española llega a este partido como una de las principales candidatas al título, sobre todo tras dejar en el camino a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Por su parte, el combinado belga ha obtenido un impulso de rendimiento en los últimos partidos y logró eliminar a Estados Unidos, uno de los tres anfitriones de esta justa mundialista.

¿Dónde se juega el España vs. Bélgica de Cuartos de Final?

El encuentro entre España y Bélgica se disputará en Inglewood, California, una ciudad ubicada dentro del área metropolitana de Los Ángeles, Estados Unidos.

Estadio Los Ángeles|Crédito: @SoFiStadium / X

El partido está programado para este viernes 10 de julio y corresponde al duelo número 98 de la Copa Mundial de la FIFA™. La pelota comenzará a rodar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. En la sede, el inicio será a las 12:00 horas.

Será el segundo partido de los Cuartos de Final, luego del compromiso entre Francia y Marruecos. Posteriormente se disputarán los cruces Noruega contra Inglaterra y Argentina frente a Suiza.

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¿En qué estadio se juega el España vs. Bélgica?

España y Bélgica se enfrentarán en el Estadio Los Ángeles, nombre oficial utilizado por la FIFA para identificar al inmueble durante la justa veraniega.

El estadio se encuentra en Inglewood y es una de las sedes principales de Estados Unidos para la competencia. El recinto albergará el choque europeo que definirá al segundo semifinalista de esta edición de la Copa del Mundo.

La FIFA modifica temporalmente los nombres comerciales de algunos estadios durante sus torneos debido a sus acuerdos de patrocinio. Por ese motivo, en el calendario oficial, las entradas y las comunicaciones del organismo aparece bajo la denominación Los Angeles Stadium, en inglés.

Estadio Los Ángeles|Crédito: @SoFiStadium / X

¿Cómo llegaron España y Bélgica a los Cuartos de Final?

España obtuvo su boleto después de imponerse por 1-0 a Portugal en los Octavos de Final. La Roja mantuvo su arco en cero y confirmó su buen momento defensivo en el torneo, además de eliminar a uno de los equipos que aparecía entre los aspirantes al título.

Bélgica, por su parte, consiguió una victoria por 4-1 sobre Estados Unidos. Los Diablos Rojos dejaron fuera a uno de los tres anfitriones y se instalaron entre los ocho mejores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Antes de esos compromisos, España había vencido 3-0 a Austria en la ronda de 32, mientras que Bélgica superó 3-2 a Senegal.

¿Contra quién jugará el ganador de España vs. Bélgica?

El vencedor del partido disputará las Semifinales contra Francia, que aseguró su clasificación después de derrotar 2-0 a Marruecos.

Ese encuentro está programado para el martes 14 de julio. De esta manera, España y Bélgica llegan al Estadio Los Ángeles con la oportunidad de quedar entre las cuatro mejores selecciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.