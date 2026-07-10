Muy pocos recuerdan esta FOTO de Kylian Mbappé de niño junto a Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé es una de las principales estrellas de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. El francés suma ocho anotaciones y se coloca como el máximo artillero de la competición. Hoy se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo, pero tiempo atrás era un aficionado más del futbol, quien alentaba por el Real Madrid y por Cristiano Ronaldo, leyenda del conjunto blanco.

Desde pequeño, el sueño de Kylian fue vestir la camiseta del Real Madrid, club que pudo conocer desde dentro cuando tenía apenas 13 años. Sucedió durante la temporada 2012-13, cuando el joven francés fue invitado a visitar las instalaciones del club merengue. En aquella visita, Mbappé se tomó una de las fotos más icónicas de la historia reciente del futbol y que es recordada por los aficionados cada cierto tiempo.

Mbappé junto a Cristiano Ronaldo en 2012

El origen de la foto entre Mbappé y Cristiano en 2012

Durante su paso por las instalaciones del Real Madrid, el delantero francés se encontró con Cristiano Ronaldo, leyenda de la institución y que, en ese entonces, aún era jugador blanco. Esa fue la vez que Mbappé conoció a su ídolo en persona por primera oportunidad, una foto que quedó en el recuerdo de todo fanático futbolero y que el propio jugador utilizó para anunciar su llegada a la ‘Casa Blanca’ en el año 2024.

TE PUEDE INTERESAR:



“Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños Real Madrid. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid!”, era lo que escribía Mbappé, junto a una serie de imágenes, en sus redes sociales tras ser anunciado como nuevo jugador del ‘Merengue’.

Mbappé sigue en carrera por su segundo título mundial

Kylian Mbappé mantiene viva la posibilidad de conquistar el segundo Mundial de su carrera. Francia derrotó 2-0 a Marruecos en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y avanzó a las Semifinales, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre España y Bélgica. El delantero del Real Madrid abrió el marcador y volvió a ser determinante para el conjunto dirigido por Didier Deschamps.

El atacante ya levantó la Copa del Mundo en Rusia 2018 y estuvo cerca de repetir la hazaña en Qatar 2022, donde Francia perdió la final ante Argentina en penales pese a su triplete. Ahora, Mbappé busca convertirse nuevamente en campeón y continúa aumentando su registro goleador: llegó a ocho tantos en la justa veraniega después de marcar ante Marruecos.