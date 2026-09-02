Dónde y en qué estadio juegan Toluca y León por la Leagues Cup

Con horario confirmado, el Deportivo Toluca FC y el Club León buscarán llegar a una final internacional. Antes deben enfrentarse entre sí las Semifinales de la Leagues Cup 2026. El conjunto dirigido por Antonio ‘Turco’ Mohamed tendrá enfrente a una de las revelaciones del certamen.

La Fiera, bajo las órdenes de Javier Gandolfi, consiguió avanzar hasta esta instancia después de superar distintos rivales de la MLS. Ahora tendrá que visitar Houston para disputar un partido que definirá a uno de los finalistas del torneo. El encuentro se jugará este miércoles 2 de septiembre en los Estados Unidos.

Toluca es favorito a ganar la Leagues Cup|Crédito: @TolucaFC / X

¿En qué estadio se va a jugar el Toluca vs. León?

El partido entre Toluca y León se disputará en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, inmueble que abrió sus puertas el 12 de mayo de 2012. El recinto cuenta con una capacidad de 22,039 espectadores y será sede de una de las semifinales de la Leagues Cup.

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El estadio se encuentra en el distrito de East Downtown (EaDo), en Houston. Es la casa del Houston Dynamo FC de la MLS y del Houston Dash de la NWSL. Además, el inmueble ha recibido partidos de futbol, conciertos y otros eventos deportivos.

|Club León

Los antecedentes de Toluca vs. León

Toluca y León cuentan con una larga historia de enfrentamientos dentro del futbol mexicano. Ambos clubes se han enfrentado en 126 partidos oficiales. Los Diablos Rojos registran 51 victorias, mientras que León suma 42 triunfos. Además, se han registrado 32 empates entre ambas instituciones.

Ahora volverán a encontrarse en un escenario internacional y con un boleto a la final en juego. Toluca alcanzó las semifinales después de vencer 2-0 al Austin FC en los Cuartos de Final. León, por su parte, goleó 3-0 al Real Salt Lake para conseguir su clasificación.

¿A qué hora se juega Toluca vs. León?

El encuentro se disputará este miércoles 2 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México. El ganador avanzará directamente a la final de la Leagues Cup 2026, mientras que el equipo derrotado tendrá que disputar el partido por el tercer lugar.

La semifinal se jugará en el Shell Energy Stadium de Houston, donde Toluca y León buscarán mantener vivo su objetivo de conquistar el torneo. El ganador conocerá luego a su rival, que saldrá del ganador entre América y Rayados de Monterrey.

