Dónde y en qué estadio se juega el partido Egipto vs Irán del Mundial 2026
El equipo africano y el conjunto asiático se miden en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Este viernes 26 de junio, las selecciones de Egipto e Irán tendrán el duelo definitivo dentro del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ambos equipos llegan con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda y se enfrentarán en territorio estadounidense por la última jornada de la fase de grupos.
Mientras Bélgica y Nueva Zelanda juegan en paralelo por el mismo sector, estos otros dos buscarán asegurar su clasificación en un partido que promete mucha tensión. El encuentro de Egipto e Irán se disputará en Seattle y enfrentará a dos selecciones que llegan con panoramas distintos tras las primeras fechas del torneo.
El Seattle Stadium alberga el partido entre Egipto e Irán por el Mundial 2026
Egipto e Irán se enfrentarán en el Seattle Stadium, ubicado en Seattle, Washington, Estados Unidos. El recinto tiene capacidad para más de 68 mil espectadores y será una de las sedes que recibirá 6 encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
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Egipto llega después de empatar frente a Bélgica y vencer a Nueva Zelanda en la segunda jornada. Por su parte, Irán comenzó el torneo con igualdad 2-2 ante Nueva Zelanda y luego empató con Bélgica sin goles.
El calendario de Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Lunes, 15 de junio 2026 — Bélgica 1-1 Egipto – Grupo G - Estadio Seattle (Estados Unidos)
- Domingo, 21 de junio 2026 — Nueva Zelanda 1-3 Egipto – Grupo G - Estadio BC Palace Vancouver (Canadá)
- Viernes, 26 de junio 2026 — Egipto v Irán – Grupo G - Estadio Seattle (Estados Unidos)
El calendario de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Lunes, 15 de junio 2026 — Irán 2-2 Nueva Zelanda – Grupo G - Estadio Los Ángeles (Estados Unidos)
- Domingo, 21 de junio 2026 — Bélgica 0-0 Irán – Grupo G - Estadio Los Ángeles (Estados Unidos)
- Viernes, 26 de junio 2026 — Egipto v Irán – Grupo G - Estadio Seattle (Estados Unidos)
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