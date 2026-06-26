Dónde y en qué estadio se juega el partido Nueva Zelanda vs Bélgica del Mundial 2026

Nueva Zelanda y Bélgica cierran su participación en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un partido clave dentro del Grupo G. El encuentro se jugará en Canadá, una de las tres sedes principales del torneo junto a México y Estados Unidos.

El partido está programado para disputarse en el BC Place Vancouver, nombre FIFA del estadio ubicado en la ciudad de Vancouver, en la provincia de British Columbia. De acuerdo con el calendario oficial, el duelo corresponde a la tercera fecha del Grupo G, una zona que también integran Egipto e Irán.

Para Bélgica, el compromiso representa una oportunidad importante para definir su lugar en la siguiente ronda. Para Nueva Zelanda, el partido llega como una prueba de alto nivel frente a una selección europea con experiencia mundialista y jugadores acostumbrados a competir en las principales ligas.

Dónde se juega Nueva Zelanda vs Bélgica

El partido Nueva Zelanda vs Bélgica se juega en Vancouver, Canadá, una de las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro forma parte del calendario de Fase de Grupos y se disputará en territorio canadiense, donde también se llevaron a cabo otros partidos del torneo, principalmente los juegos de la Selección de Canadá.

Bélgica y Nueva Zelanda jugarán en Vancouver

Vancouver es una de las dos sedes de Canadá para esta Copa del Mundo, junto con Toronto. La ciudad fue elegida por su infraestructura, conectividad y experiencia en eventos internacionales, además de contar con un estadio con capacidad para recibir partidos de alto impacto.

En qué estadio se juega Nueva Zelanda vs Bélgica

El estadio del partido será el BC Place Vancouver, nombre oficial utilizado por FIFA para la sede durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El recinto está ubicado en el centro de Vancouver y será uno de los escenarios canadienses más importantes durante la competencia.

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El partido está programado para el viernes 26 de junio, con horario local de Vancouver a las 20:00 horas. En tiempo del centro de México, el encuentro se jugará a las 21:00 horas, por lo que será uno de los duelos nocturnos de la jornada mundialista.

Estadio Vancouver|Crédito: AFA

Cómo es BC Place Vancouver, la sede del partido

BC Place Vancouver es uno de los estadios más reconocidos de Canadá. Su principal característica es el techo retráctil, una estructura que permite adaptar el recinto a diferentes condiciones climáticas y eventos deportivos o de entretenimiento.

El estadio también es casa habitual de Vancouver Whitecaps, equipo de la MLS, y de BC Lions, franquicia de futbol canadiense. Para esta edición de la cita mundialista, el inmueble recibió trabajos de adecuación con el objetivo de cumplir con los estándares de FIFA.

Entre las mejoras más importantes se encuentra la instalación de una cancha de césped híbrido, una de las exigencias para el torneo. Además, se realizaron ajustes en zonas de hospitalidad, vestidores, accesibilidad y tecnología para mejorar la experiencia de jugadores, equipos y aficionados.

Estadio BC Place Vancouver|Crédito: @bcplace / X

Por qué es importante el Nueva Zelanda vs Bélgica

El duelo entre Nueva Zelanda y Bélgica puede ser determinante para el cierre del Grupo G. Al jugarse en la última fecha de la zona, el resultado podría influir directamente en la clasificación a la siguiente ronda o en el acomodo final de posiciones.

Ambos equipos llegan con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Bélgica cuenta con dos puntos, mientras que Nueva Zelanda solamente suma una unidad. El triunfo clasifica a cualquiera de las dos selecciones a la siguiente ronda de forma directa. Sin embargo, no sumar de a tres podría ser la despedida del torneo ya sea para los europeos o para los oceánicos.