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Dónde y en qué estadio se juega el Bélgica vs Egipto por el Mundial 2026

Los europeos y los africanos se enfrentan en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos

Dónde y en qué estadio se juega el Bélgica vs Egipto por el Mundial 2026

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Bélgica y Egipto hacen su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ probablemente en el partido más interesante del Grupo G, con selecciones muy parejas. Los europeos y los africanos se miden en los Estados Unidos desde la 1 p.m. (tiempo del Centro de México). Sin dudas, promete ser un duelo apasionante.

Mientras la noticia de la jornada del lunes 15 de junio la dio Cabo Verde empatando 0-0 con España en la primera jornada del Grupo H. Pues el campeón de Europa no pudo superar a los debutantes en mundiales. Seguramente Egipto querrá dar otra sorpresa venciendo a Bélgica en el Estadio Seattle, en Estados Unidos.

Kevin De Bruyne
|REUTERS

Seattle alberga el partido entre Bélgica y Egipto

El equipo de Kevin De Bruyne se mide contra el de Mohamed Salah desde las 13:00 (tiempo del Centro de México) de este lunes 15 de junio en el partido número 14 de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Bélgica y Egipto juegan en Seattle, Washington, en la costa noroeste del Pacífico de los Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR:

El calendario de Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Lunes, 15 de junio de 2026 – Fecha 1 – Bélgica vs. Egipto – Estadio Seattle – 13:00 horas — Grupo G
  • Domingo, 21 de junio de 2026 – Fecha 2 – Bélgica vs. Irán – Estadio Los Ángeles – 13:00 horas — Grupo G
  • Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Nueva Zelanda vs. Bélgica – Estadio Vancouver – 21:00 horas — Grupo G
salah
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El calendario de Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Lunes, 15 de junio de 2026 – Fecha 1 – Bélgica vs. Egipto – Estadio Seattle – 13:00 horas — Grupo G
  • Domingo, 21 de junio de 2026 – Fecha 2 – Nueva Zelanda vs. Egipto – Estadio Vancouver – 19:00 horas — Grupo G
  • Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Egipto vs. Irán – Estadio Seattle – 21:00 horas — Grupo G

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