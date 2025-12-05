OFICIAL: Estos son los equipos que fueron ubicados en el Grupo G, tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está prácticamente definida y este viernes 5 de diciembre quedaron definidos los sectores de la primera ronda y uno de los más llamativos es el Grupo G que se jugará en la Costa Oeste de los Estados Unidos y Canadá.

Así quedó definido el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Bélgica será la cabeza de grupo del sector G, luego de que Tom Brady sacara del Bombo 1 la bola con su nombre, y abrirá su participación ante Egipto el próximo 15 de junio en Los Ángeles.

Posteriormente, el conjunto belga se enfrentará a la Selección de Irán y cerrará su participación en la primera ronda ante Nueva Zelanda.

Grupo G



Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Cómo se jugará el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jornada 1



15 de junio - Bélgica vs Irán- Los Ángeles

15 de junio - Egipto vs Nueva Zelanda - Seattle

Jornada 2



21 de junio - Bélgica vs Egipto - Los Ángeles

21 de junio - Irán vs Nueva Zelanda - Vancouver

Jornada 3



26 de junio - Bélgica vs Nueva Zelanda - Seattle

26 de junio - Irán vs Egipto -Vancouver

