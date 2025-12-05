deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
OFICIAL: Estos son los equipos que fueron ubicados en el Grupo G, tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estos países ya saben quiénes serán sus rivales en el Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Grupo G

JIA HAOCHENG/Pool via REUTERS
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA World Cup 2026 Draw - John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C., U.S. - December 5, 2025 Draw Assistant Tom Brady draws out Belgium during the FIFA World Cup 2026 Draw Pool via REUTERS/Jia Haocheng
Francisco Fernández
Mundial México 2026
La Copa Mundial de la FIFA 2026 está prácticamente definida y este viernes 5 de diciembre quedaron definidos los sectores de la primera ronda y uno de los más llamativos es el Grupo G que se jugará en la Costa Oeste de los Estados Unidos y Canadá.

Roberto Carlos recuerda que entre mexicanos y brasileños, hay mucho cariño en el ambiente del futbol

Así quedó definido el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Bélgica será la cabeza de grupo del sector G, luego de que Tom Brady sacara del Bombo 1 la bola con su nombre, y abrirá su participación ante Egipto el próximo 15 de junio en Los Ángeles.

Posteriormente, el conjunto belga se enfrentará a la Selección de Irán y cerrará su participación en la primera ronda ante Nueva Zelanda.

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Cómo se jugará el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jornada 1

  • 15 de junio - Bélgica vs Irán- Los Ángeles
  • 15 de junio - Egipto vs Nueva Zelanda - Seattle

Jornada 2

  • 21 de junio - Bélgica vs Egipto - Los Ángeles
  • 21 de junio - Irán vs Nueva Zelanda - Vancouver

Jornada 3

  • 26 de junio - Bélgica vs Nueva Zelanda - Seattle
  • 26 de junio - Irán vs Egipto -Vancouver

Francisco Fernández

Mundial México 2026
Mundial México 2026
Mundial México 2026
Mundial México 2026
Mundial México 2026
Mundial México 2026
Mundial México 2026
Mundial México 2026
Mundial México 2026
Mundial México 2026
