OFICIAL: Estos son los equipos que fueron ubicados en el Grupo G, tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
La Copa Mundial de la FIFA 2026 está prácticamente definida y este viernes 5 de diciembre quedaron definidos los sectores de la primera ronda y uno de los más llamativos es el Grupo G que se jugará en la Costa Oeste de los Estados Unidos y Canadá.
Así quedó definido el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Bélgica será la cabeza de grupo del sector G, luego de que Tom Brady sacara del Bombo 1 la bola con su nombre, y abrirá su participación ante Egipto el próximo 15 de junio en Los Ángeles.
Posteriormente, el conjunto belga se enfrentará a la Selección de Irán y cerrará su participación en la primera ronda ante Nueva Zelanda.
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Cómo se jugará el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Jornada 1
- 15 de junio - Bélgica vs Irán- Los Ángeles
- 15 de junio - Egipto vs Nueva Zelanda - Seattle
Jornada 2
- 21 de junio - Bélgica vs Egipto - Los Ángeles
- 21 de junio - Irán vs Nueva Zelanda - Vancouver
Jornada 3
- 26 de junio - Bélgica vs Nueva Zelanda - Seattle
- 26 de junio - Irán vs Egipto -Vancouver
