Dónde y EN QUÉ ESTADIO se juega el partido de Brasil vs. Haití del Mundial 2026

Este viernes 19 de junio, las selecciones de Brasil y Haití tendrán un choque crucial dentro del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los sudamericanos se miden con el conjunto caribeño en la jornada 2 del sector que comparten con Marruecos y Escocia. El encuentro se disputará en el territorio estadounidense.

Mientras que Escocia y Marruecos se miden en el mismo grupo dos horas y media antes, Brasil - Haití se disputa en los Estados Unidos. Los liderados por Vinícius Júnior y los comandados por Ricardo Adé prometen dar un partidazo. Sudamericanos y caribeños se verán las caras en el Philadelphia Stadium.

El Philadelphia Stadium alberga el partido entre Brasil y Haití por el Mundial 2026

Brasil y Haití se enfrentan en el Philadelphia Stadium, el cual se ubica en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Este gigante de futbol americano posee una capacidad para 69,000 espectadores. Se destaca por albergar 6 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El calendario de la selección de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – Brasil 1-1 Marruecos – Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Nueva Jersey, EE. UU.) – 16:00 horas — Grupo C

Viernes, 19 de junio de 2026 – Fecha 2 – Brasil vs. Haití – Estadio de Filadelfia (Pensilvania, EE. UU.) – 18:30 horas — Grupo C

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – Escocia vs. Brasil – Estadio de Miami (Florida, EE. UU.) – 16:00 horas — Grupo C

El calendario de la selección de Haití en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – Haití 0-1 Escocia – Estadio de Boston (Massachusetts, EE. UU.) – 19:00 horas — Grupo C

Viernes, 19 de junio de 2026 – Fecha 2 – Brasil vs. Haití – Estadio de Filadelfia (Pensilvania, EE. UU.) – 18:30 horas — Grupo C

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – Marruecos vs. Haití – Estadio de Atlanta (Georgia, EE. UU.) – 16:00 horas — Grupo C

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