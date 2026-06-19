Mundial 2026™: HORA para ver el Escocia vs Marruecos del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa su marcha trepidante y este viernes 19 de junio nos presenta un enfrentamiento de pronóstico reservado en las pantallas de todo el planeta. La combativa selección de Escocia medirá fuerzas ante el siempre peligroso combinado de Marruecos, en un duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo C que podría definir las aspiraciones de ambos conjuntos rumbo a los dieciseisavos de final.

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¿Cuál es la hora exacta del partido Escocia vs Marruecos?

Para todos los aficionados y apasionados del balompié que seguirán las acciones desde el territorio mexicano, la hora exacta para sintonizar este compromiso son las 16:00 hrs (Tiempo del Centro de México). El balón rodará sobre la cancha del Boston Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts. Se espera que las gradas del inmueble estadounidense registren una gran entrada, dividida entre la ruidosa marea escocesa y el colorido apoyo de la fanaticada africana.

¿Cómo llegan Escocia y Marruecos para este partido?

La situación en el Grupo C le añade un condimento especial a este partido. El representativo europeo, comandado en el mediocampo por figuras como Scott McTominay y John McGinn, saltará al terreno de juego con el impulso anímico que significó arrancar el torneo con una apretada pero valiosa victoria de 1-0 sobre Haití. Los dirigidos por Steve Clarke saben que un nuevo triunfo en suelo norteamericano les daría el boleto matemático a la siguiente ronda, firmando un hito histórico para el balompié de su país.

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En la otra cara de la moneda se encuentran los "Leones del Atlas". El cuadro marroquí, que maravilló al mundo al alcanzar las semifinales en la edición de 2022, busca recuperar su mejor versión colectiva tras rescatar un aguerrido empate 1-1 en su presentación frente a Brasil. El estratega Walid Regragui apostará de nueva cuenta por el talento diferencial de Achraf Hakimi y la pegada de Brahim Díaz para romper el ordenado bloque defensivo que caracteriza a los británicos.

