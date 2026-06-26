Dónde y en qué estadio se juega el partido Senegal vs Irak del Mundial 2026

Senegal e Irak se enfrentan este jueves 26 de junio en un partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro será determinante para las aspiraciones de ambas selecciones, que llegan a la última fecha con posibilidades de seguir avanzando en el torneo.

El compromiso se disputará en territorio canadiense y forma parte de la jornada definitiva de la fase de grupos, donde también se juega el duelo entre Francia y Noruega para definir las posiciones finales del sector.

¿Dónde y en qué estadio se juega el partido Senegal vs Irak en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El partido entre Senegal e Irak se jugará en el Toronto Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Toronto, Canadá, una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los datos del encuentro son los siguientes:



Partido: Senegal vs Irak

Grupo: I

Fecha: Jueves 26 de junio de 2026

Estadio: Toronto Stadium

Ciudad: Toronto, Canadá

Árbitro: Anthony Taylor

Hora en México: 12:00 horas (tiempo del Centro de México)

La selección de Senegal llega a este compromiso con la necesidad de sumar puntos para mantenerse con posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final. Por su parte, Irak también busca cerrar la fase de grupos con un resultado positivo que le permita seguir soñando con la clasificación.

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La definición del Grupo I se llevará a cabo de manera simultánea, por lo que los resultados de Francia y Noruega también influirán directamente en las posiciones finales de la tabla.

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