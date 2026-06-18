En dónde y en qué estadio se juega el Suiza vs Bosnia-Herzegovina del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con actividad dentro del Grupo B y uno de los partidos que aparece en el calendario de este jueves es el Suiza vs Bosnia-Herzegovina, un duelo que puede empezar a marcar el rumbo de ambas selecciones en la Fase de Grupos.

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El encuentro se llevará a cabo en Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones de esta edición mundialista junto a México y Canadá. El partido está programado para disputarse en el Estadio Los Angeles, recinto ubicado en Inglewood, California.

Dónde se juega el Suiza vs Bosnia-Herzegovina

El Suiza vs Bosnia-Herzegovina se juega en Los Ángeles, California, una de las sedes elegidas para recibir partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos. El Estadio Los Angeles corresponde a la casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL.

Estadio Los Angeles, sede de Suiza vs Bosnia-Herzegovina|Crédito: @SoFiStadium / X

El estadio se encuentra en Inglewood, una zona ubicada dentro del área metropolitana de Los Ángeles. Por su capacidad, infraestructura y experiencia en eventos internacionales, fue incluido entre los escenarios principales del torneo.

Este partido forma parte de la actividad del Grupo B, sector en el que también compiten Canadá y Qatar. Por ese motivo, el resultado puede tener peso directo en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

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En qué estadio se juega el Suiza vs Bosnia-Herzegovina

El partido entre Suiza y Bosnia-Herzegovina se juega en el Estadio Los Angeles. Es catalogado como uno de los recintos más modernos de Estados Unidos.

El estadio fue inaugurado en 2020 y se ha consolidado como una de las sedes deportivas más importantes del país. Además de partidos de futbol americano, también ha recibido conciertos y eventos de gran escala.

Para esta edición de la justa mundialista, FIFA utiliza nombres genéricos en algunos estadios por motivos de patrocinio. Por eso, aunque los aficionados lo identifiquen con otro nombre, en el calendario oficial aparece como Estadio Los Angeles.

A qué hora juegan Suiza vs Bosnia-Herzegovina en México

El Suiza vs Bosnia-Herzegovina está programado para este jueves 18 de junio a las 13:00 horas del centro de México. En la sede del partido, el encuentro comenzará a las 12:00 horas de Los Ángeles.

El juego llega después de la primera fecha del Grupo B, donde ambas selecciones comenzaron su camino en el torneo con empates. Suiza igualó ante Qatar, mientras que Bosnia-Herzegovina también repartió puntos frente a Canadá.

Pronóstico de Suiza vs Bosnia-Herzegovina|Especial

Con ese contexto, el cruce toma mayor relevancia para los dos equipos. Una victoria puede dejar encaminada la clasificación, mientras que una derrota complicaría el panorama de cara a la última jornada de la fase de grupos.

Qué selecciones integran el Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Grupo B del torneo está integrado por Suiza, Bosnia-Herzegovina, Canadá y Qatar. Después de la primera jornada, el sector quedó abierto por los empates registrados en los dos partidos iniciales.

Suiza y Bosnia-Herzegovina llegan al segundo compromiso con la obligación de sumar para no depender completamente de la última fecha. En un grupo parejo, cada punto puede ser determinante para avanzar a los Dieciseisavos de Final.

El duelo en Los Ángeles será uno de los partidos a seguir dentro de la jornada mundialista, especialmente por el impacto que puede tener en la tabla del Grupo B.