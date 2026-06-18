Horario para ver el Suiza vs Bosnia y Herzegovina por el Grupo B del Mundial 2026

La actividad de la Copa Mundial 2026 continúa con un choque trascendental. Este jueves, Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentan en la segunda fecha de la fase de grupos, un encuentro donde los puntos en disputa son vitales para evitar complicaciones antes del cierre de la primera ronda. Ambos conjuntos, que vienen de empatar en sus respectivos debuts, entienden que este duelo es la plataforma perfecta para dar un golpe de autoridad.

HORARIO EXACTO PARA VER EL SUIZA VS BOSNIA Y HERZEGOVINA

El partido está programado para arrancar en punto de las 13 horas del centro de la Ciudad de México en el estadio de Inglewood, Los Ángeles. Este horario de mediodía representa una oportunidad ideal para seguir de cerca el desempeño de dos plantillas con estilos de juego contrastantes, pero con una ambición compartida: la victoria.

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Claves tácticas y expectativas

El equipo suizo buscará capitalizar la experiencia de sus figuras para imponer un ritmo ordenado y constante desde el arranque del partido. Por el lado de los "Dragones" bosnios, la estrategia se centrará en una transición rápida y un bloque defensivo difícil de penetrar, esperando aprovechar cualquier desatención del rival para capitalizar en el marcador.

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