Dónde y en qué estadio se juega el partido Turquía vs Estados Unidos en el Mundial 2026

Estados Unidos disputará este jueves 25 de junio su último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuando enfrente a Turquía en un encuentro correspondiente al Grupo D. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino ya aseguró su boleto a los dieciseisavos de final, pero todavía tiene como objetivo terminar en el primer lugar de su sector.

El equipo de las Barras y las Estrellas llega con seis puntos luego de vencer 4-1 a Paraguay en su debut y superar 2-0 a Australia en la segunda jornada. Con esos resultados, Estados Unidos se convirtió en uno de los primeros equipos clasificados a la siguiente ronda del torneo.

¿Dónde se juega el partido Turquía vs Estados Unidos?

El encuentro se disputará en el Estadio Los Ángeles, uno de los escenarios elegidos para albergar partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La sede se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, California, y será el escenario donde los estadounidenses intentarán confirmar su liderato de grupo antes de iniciar la fase de eliminación directa.

Horario del partido Turquía vs Estados Unidos

El duelo entre Turquía y Estados Unidos se jugará este jueves 25 de junio:



Partido: Turquía vs Estados Unidos

Competencia: Copa Mundial de la FIFA 2026™

Grupo: D

Estadio: Estadio Los Ángeles

Ciudad: Los Ángeles, California

Hora en México: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

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Mientras Estados Unidos busca mantener el impulso mostrado en sus dos primeros compromisos, Turquía intentará despedirse del torneo con una actuación destacada tras quedar sin opciones matemáticas de clasificación.

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