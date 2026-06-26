Dónde y en qué estadio se juega el partido Noruega vs Francia del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en una etapa clave de la Fase de Grupos y uno de los partidos más atractivos del calendario será el Noruega vs Francia, un cruce directo entre dos selecciones europeas que llegan con figuras de peso y con la mira puesta en la siguiente ronda.

El encuentro corresponde al Grupo I y tendrá como escenario una de las sedes mundialistas ubicadas en Estados Unidos. De acuerdo con el calendario oficial de FIFA, el partido se disputa este viernes 26 de junio en el Estadio de Boston, recinto asignado para este compromiso de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En qué estadio se juega Noruega vs Francia

El partido entre Noruega y Francia se juega en el Estadio de Boston, nombre oficial que utiliza FIFA para este recinto durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En su agenda oficial del torneo, el partido aparece junto al resto de los compromisos de cierre de Fase de Grupos programados para este día.

Noruega vs Francia se juega en el Estadio de Boston|Crédito: @GilletteStadium / X

Este recinto cuenta con una capacidad para más de 65,000 espectadores y destaca por su estructura completamente abierta. Como parte de las reformas estructurales, se instaló la pantalla de video para exteriores de alta definición más grande de todo Estados Unidos, con una extensión de 22.000 pies cuadrados. Además, para cumplir con los estándares mundialistas, se reemplazó el césped artificial por césped natural.

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Dónde queda el Estadio de Boston, sede del Noruega vs Francia

El Estadio de Boston se encuentra en la zona de Boston, una de las sedes estadounidenses elegidas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para este partido, FIFA presenta el evento como Noruega vs Francia en Boston Stadium, dentro de la Fase de Grupos del certamen.

Este duelo tiene un atractivo especial por el contexto del Grupo I. Francia llega como una de las candidatas naturales del sector, mientras que Noruega aparece como una selección peligrosa por el peso ofensivo de sus principales figuras. En la previa se destaca que el partido tendrá el cruce entre Erling Haaland y Kylian Mbappé, dos de los delanteros más importantes del futbol mundial.

Estadio de Boston|Crédito: @GilletteStadium / X

A qué hora juega Noruega vs Francia

El partido Noruega vs Francia está programado para las 15:00 horas de Boston del viernes 26 de junio. En horario del centro de México, el encuentro se juega a las 13:00 horas, por lo que será uno de los partidos principales de la jornada mundialista para la audiencia mexicana.

Cabe resaltar que este encuentro se estará llevando a cabo en la misma hora que se disputará Irak vs Senegal, el otro duelo que tendrá el Grupo I y que podría definir las posiciones finales de la zona.

Qué se juega Francia ante Noruega en el Grupo I

Francia y Noruega llegan a este partido con la clasificación a la siguiente ronda encaminada, pero el resultado puede definir la posición final del grupo. Francia necesita al menos un empate para asegurar el primer lugar del sector por su mejor diferencia de gol.

Ese detalle vuelve más importante el escenario del Estadio de Boston. No se trata únicamente de un partido de Fase de Grupos, sino de un duelo que puede modificar el camino de ambas selecciones en la ronda de eliminación directa. Para Noruega, enfrentar a Francia también representa una prueba de nivel antes de los 16avos de final.