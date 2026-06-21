Dónde y en qué estadio se juega Nueva Zelanda vs Egipto por el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con actividad en la Fase de Grupos y uno de los partidos que aparece en el calendario es el Nueva Zelanda vs Egipto, duelo correspondiente al Grupo G. El encuentro tiene un valor especial para ambas selecciones, ya que puede marcar el rumbo de sus posibilidades de clasificación en una zona que también comparten con Bélgica e Irán.

De acuerdo con la programación oficial de FIFA, el partido entre Nueva Zelanda y Egipto se disputará en el Estadio de Vancouver, recinto ubicado en la ciudad de Vancouver, Canadá. El compromiso está pactado para este domingo 21 de junio, con inicio a las 19:00 horas tiempo centro de México.

¿Dónde se juega Nueva Zelanda vs Egipto?

El partido Nueva Zelanda vs Egipto se jugará en Vancouver, Canadá, una de las sedes elegidas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta ciudad forma parte del grupo de plazas mundialistas en territorio canadiense, junto con Toronto.

Estadio Vancouver|Crédito: AFA

El duelo se llevará a cabo en el Estadio de Vancouver, uno de los estadios que recibirá partidos de la Fase de Grupos y también encuentros de eliminación directa durante el torneo. Su ubicación lo convierte en uno de los recintos más importantes de Canadá para esta Copa del Mundo.

El estadio se encuentra en 777 Pacific Blvd, Vancouver, BC, una zona céntrica de la ciudad y con fuerte movimiento turístico durante la justa mundialista.

¿En qué estadio juegan Nueva Zelanda vs Egipto?

Nueva Zelanda y Egipto jugarán en Estadio de Vancouver, recinto con capacidad estimada para 48,821 espectadores, aunque FIFA aclara que el aforo puede variar por la configuración específica del torneo.

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El estadio es uno de los escenarios más reconocidos de Canadá y será utilizado para varios partidos de la justa veraniega. En este caso, recibirá un cruce directo entre dos selecciones que llegan con la necesidad de sumar puntos en el Grupo G luego de que ambos hayan empatado en sus respectivos estrenos.

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Para Egipto, el encuentro representa una nueva oportunidad de competir en el máximo escenario internacional con una generación liderada por figuras de peso. Para Nueva Zelanda, el duelo también tiene un significado importante, ya que busca consolidarse en una Copa del Mundo ampliada a 48 selecciones.

¿Qué selecciones integran el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está integrado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Se trata de una zona con perfiles muy distintos: una potencia europea, dos selecciones con recorrido internacional y una Nueva Zelanda que busca dar un paso histórico en el torneo.

Luego del reciente empate entre belgas e iraníes, el duelo entre Nueva Zelanda y Egipto cobra aún mayor importancia. Resulta que el vencedor de este partido será el líder del Grupo G y tendrá altas probabilidades de quedarse con la zona. Dicho encuentro promete pese al poco foco mediático que existe en las dos selecciones.