Dónde y en qué estadio se juega Uruguay vs Cabo Verde por el Mundial 2026

La Selección de Uruguay se enfrentará ante su similar de Cabo Verde el día de hoy a las 16:00 horas (Hora Centro de México). El partido es correspondiente a la segunda jornada dentro de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Siendo un cruce importante para definir los lugares dentro del Grupo H.

El partido está pactado para jugar en el Estadio Miami, recinto que tiene la capacidad de un aforo de 65,300 espectadores. Por lo que queda claro que el encuentro entre uruguayos y caboverdianos contará con un escenario impactante ante las miles de almas que estarán apoyando a sus respectivos equipos.

La Selección de Uruguay buscará su primer triunfo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Instagram selección de Uruguay / @aufoficial

Así llegan Uruguay y Cabo Verde previo a su partido por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Uruguay debutó en el evento mundialista con un empate 1 a 1 ante la Selección de Arabia Saudita. Mientras que Cabo Verde sorprendió con su primer partido ante España al sellar un marcador de 0 a 0.

El partido será importante para poder definir los primeros tres lugares dentro del Grupo H. Sobre todo porque la Selección de España logró colocarse momentáneamente en la cima con 4 unidades tras vencer a su similar de Arabia Saudita. Por lo que un triunfo entre Uruguay y Cabo Verde podría definir las primeras llaves de los dieciseisavos de final.

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El curioso dato detrás del Uruguay vs Cabo Verde

El encuentro entre uruguayos y caboverdianos cuenta con un dato interesante: el partido con dos selecciones que sumarían la menor población en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™. Ambos países suman una población que ronda las 4 millones de personas.

Cabo Verde logró debutar con un empate ante España|MEXSPORT

Cabo Verde suma su primera cita mundialista, un país con una población de 530 mil habitantes. Mientras que Uruguay es una selección con dos campeonatos del mundo en la mano y 15 participaciones en el evento deportivo. Algo sorprendente para un país que conforma una población de 3.5 millones de habitantes.

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