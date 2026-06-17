Pronóstico Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026: este es el equipo ganador según las apuestas y la IA

La Selección de Portugal debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en unas horas y hay muchas expectativas sobre el partido de Cristiano Ronaldo. Los lusos se enfrentarán a República Democrática del Congo, conjunto africano que clasificó a la justa mundialista mediante el Repechaje Intercontinental. Los pronósticos, de forma general, tienen a un claro favorito: Portugal.

La mayoría de pronósticos e indicadores dan como ganador al conjunto europeo. La inteligencia artificial también dio su predicción y su respuesta lleva al mismo camino: Portugal será el ganador del duelo ante RD Congo. Sin embargo, ¿por qué todo el mundo apuesta a favor de los portugueses? Este es el análisis que realizó la IA de Gemini.

La Selección de Portugal jugó con RD Congo este 17 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026|Mexsport

¿Por qué Portugal es favorito contra RD Congo?

A pesar de la diferencia de plantillas, la inteligencia artificial remarca que “no será un trámite absoluto” para los lusos. La herramienta de Google remarca que Portugal tiene más variantes para resolver en campo rival, especialmente por la calidad de Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva y Cristiano Ronaldo, mientras que RD Congo aparece como un rival incómodo por físico, velocidad y transición, pero con menos herramientas para sostener 90 minutos ante una selección candidata.

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Sin embargo, menciona que el combinado europeo parte con una ventaja clara por profundidad de plantel, experiencia internacional y mayor capacidad para controlar los ritmos del partido. Incluso sin Rúben Dias, baja confirmada para el debut, “el equipo de Roberto Martínez conserva una estructura competitiva y mucho peso ofensivo”, explicó la IA de Gemini.

Cristian Ronaldo abraza a su entrenador Roberto Martínez en Portugal.|Alexander Hassenstein/Getty Images

De todos modos, señala que RD Congo puede lastimar si encuentra espacios. No es un equipo para subestimar: Sébastien Desabre, entrenador del conjunto africano, habló de jugar “sin miedo”, con futbolistas de ligas europeas y una propuesta capaz de asumir riesgos. Aun así, ese mismo plan puede dejarle espacios a Portugal, sobre todo si el partido se abre temprano.

Las redes sociales también dan como ganador a Portugal

Influencers del nicho futbolístico también apuestan por una victoria de Portugal el día de hoy. Will de ‘Los Futbolitos’, Mike La Máquina del Mal, iShowSpeed, Mundo Maldini, entre otros creadores de contenido y especialistas en análisis de futbol apuestan por un triunfo portugués ante RD Congo. Sin embargo, hay un panorama general claro: no será un duelo sencillo para Cristiano Ronaldo y compañía.

A qué hora es el Portugal vs RD Congo

El partido entre Portugal y RD Congo por el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se juega este miércoles 17 de junio a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro marcará el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo, con Portugal como favorito para quedarse con la victoria y empezar con fuerza su camino en el torneo.